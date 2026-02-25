Violencia sexual
Una segunda mujer denuncia a Errejón por agresión sexual tras un encuentro en un bar
El abogado de la víctima es el mismo que representa a la actriz Elisa Mouliaá
Una segunda mujer ha denunciado ante los juzgados de violencia sobre la mujer de Madrid al exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, por delitos de agresión sexual. La acción penal se presenta directamente ante la justicia y la firma Alfredo Arrién, el mismo abogado que representa a la actriz Elisa Mouliaá, cuya denuncia contra el político ha concluido con apertura de juicio, pendiente de confirmarse por la Audiencia Provincial de Madrid.
En este caso los hechos también habrían tenido lugar en octubre de 2021, como en el caso de la actriz. El político entabló relación con la mujer --cuya identidad se pide preservar hasta el momento en el que sea citada para ratificar la denuncia-- a través de la red Instagram, y la agresión habría tenido lugar tras un encuentro de ambos en un local público, tanto en el coche en el que ambos viajaban hacia la vivienda de un amigo del exdiputado como en la vivienda.
En este caso, se denuncia el uso de la fuerza pese a la "oposición activa" de la mujer, así como el uso de expresiones amenazantes tales como "si gritas será peor" y "si te resistes será peor", expresiones que constituyeron una intimidación directa y eficaz en la víctima, según la denuncia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
