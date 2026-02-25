Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

23F, el golpe de Estado

Tejero puso en duda los planes de Armada: "Es un chapucero, lo que quiere es ser presidente como sea"

Las mejores imágenes de la vida de Antonio Tejero

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Antonio Tejero, en pleno golpe de Estado del 23-F, puso en duda las intenciones que tenía el general Alfonso Armanda. En una conversación entre Tejero y Juan García Carrés, el único civil condenado por el intento de golpe de Estado, el teniente coronel de la Guardia Civil avisa de que Armada es un "chapucero" e insta a su interlocutor a que avise al general Jaime Milans del Bosch a que no se fíe de él, que "lo que quiere es ser presidente como sea, al precio que sea".

Alarma José Copete: el central cae lesionado de la rodilla y apunta al quirófano

Compromís critica "la falta de efectivos sanitarios" en la Cordà de Bocairent que se saldó con un traslado al hospital

Toni Pérez, Torraor de Honor de la XIV Feria del Embutido de la Vall de Pop

Así han sido los premios Talento Joven 2026 de la CV

«El consejo de bienestar animal lleva tres años sin reunirse» en Sagunt

Compromís ataca a Catalá por abrir la puerta ahora a la tasa turística: "Es de traca"

La Escola del Triatló Ontinyent consigue dos medallas en el duatlón de Algemesí

