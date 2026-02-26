Caso Koldo
El juez Moreno cita a Aldama para que le entregue el sobre que sostiene prueba la financiación ilegal del PSOE
El empresario deberá entregar el documento el próximo día 4 de marzo en la pieza secreta en la que se investigan los pagos del partido socialista
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar el próximo 4 de marzo al empresario Víctor de Aldama para que haga entrega del sobre que dice poseer y que, según su versión, probaría una supuesta financiación ilegal del PSOE. De esta forma la prueba esgrimida por el comisionista para intentar volver a negociar con la Fiscalía Anticorrupción quedará aportada en la causa en la que se investiga en secreto los pagos en efectivo que realizaba el PSOE.
Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha procedido a citar a Aldama, después de que en su declaración ante el juez Santiago Pedraz, en el caso en el que se investiga un fraude fiscal de hidrocarburos superior a los 180 millones de euros, afirmara tener en su poder un sobre remitido por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, con pruebas de la presunta financiación ilegal del partido socialista.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
- El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
- Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert
- Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario en PowerCo, la gigafactoría de Vokswagen en Sagunt
- Un nuevo puente sobre la V-30 exclusivo para el transporte público conectará Xirivella, Aldaia y Alaquàs con València
- La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- Los extranjeros ricos se quedan con los pisos más grandes y lujosos de València
- Una manada de 13 a 15 años viola a una menor en València y difunde luego los vídeos grabados