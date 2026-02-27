Peramato premia a los colaboradores del exfiscal condenado y evita ascender a los del "procés" a puestos clave del Supremo

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha optado por una política de nombramientos continuista con la de sus predecesores --que fue muy criticada en los mandados de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz-- y ha optado por personas afines a la hora de ocupar puestos clave del Supremo cuando ha tenido la primera oportunidad de hacerlo.

Tras el Consejo Fiscal celebrado este viernes, ha decidido proponer al Gobierno el nombramiento de Ana García León, que fue jefa de la Secretaría Técnica del exfiscal general condenado por revelación de secretos, para ostentar una de las jefaturas en las secciones de lo Penal del Tribunal Supremo. Eleva también al Supremo a Diego Villafañe, número dos en la Secretaría que fue imputado inicialmente en la causa por perjudicar al novio de Isabel Díaz Ayuso y fue uno de los colaboradores más directos de García Ortiz.

Con esta decisión logra también desprenderse de ambos, puesto que actualmente prestaban servicio en el principal órgano de asesoramiento para la toma de decisiones del Ministerio Público. Por otra parte, ha evitado ascender a Consuelo Madrigal, y Jaime Moreno, ambos representantes del Ministerio Público en el juicio contra los líderes del "procés" y de clara tendencia conservadora