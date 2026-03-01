Vox celebra la "caída del tirano" en Irán y sitúa a Sánchez en el "lado equivocado" por pedir diálogo

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha celebrado la "caída del tirano", en referencia al ayatolá Alí Jamenei, mientras ha asegurado que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, está en el "lado equivocado" al "pedir diálogo con el régimen iraní".

Garriga ha mostrado una postura de firme respaldo a la desaparición del sistema de los ayatolás y, al ser preguntado por la calificación de "intervención ilegal" que diversos países europeos han otorgado a la agresión de Israel y Estados Unidos sobre Irán, desde la perspectiva del derecho internacional, el dirigente de Vox ha evitado entrar en el análisis jurídico de la operación para centrarse en sus consecuencias políticas.

Garriga ha manifestado de manera tajante que "ha caído el tirano de un régimen que estaba masacrando a su pueblo" y ha lamentado que, tras este acontecimiento, "uno de los que se ha vuelto a poner del lado equivocado ha sido Sánchez al hablar de diálogo y de no sé cuántas cosas más".

En su argumentación, el dirigente de Vox ha subrayado que la formación que representa "siempre se posicionará a favor de la libertad de aquellas naciones que han padecido escenarios de opresión extrema".

Asimismo, ha asegurado que su formación "siempre estará del lado de la liberación, de la libertad de aquellos pueblos que han tenido que sufrir la peor cara de la barbarie, en este caso islamista como estaba encarnando el régimen en Irán".

Apela al "sentido común" y reivindica su "coherencia" para impulsar un "cambio total" frente a PP y PSOE

Garriga también ha apelado al "sentido común de los castellanos y los leoneses" y ha reivindicado la "coherencia" que representa el proyecto político de su formación frente al PP y el PSOE para impulsar un "cambio total" en Castilla y León.

Noticias relacionadas

De esta forma se ha expresado el dirigente de Vox durante su visita a Segovia, en apoyo a la campaña para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León, donde ha apelado al "sentido común" para respaldar a su formación como la "única alternativa real de cambio político total frente a un bipartidismo que ha traicionado las expectativas de la región durante las últimas cuatro décadas".