Tribunales
La Fiscalía pide a la jueza del espionaje con Pegasus y Candiru que anule la imputación de un magistrado del Supremo
Félix Azón, que fue director de la Guardia Civil, es un caso de "aforamiento sobrevenido", por lo que los empresarios querellantes deben dirigirse al alto tribunal si quieren que se le investiue
La Fiscalía Provincial de Barcelona recuerda a la jueza de instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Barcelona, Julia Tortosa, que abrió causa por presunto espionaje a empresarios con Pegasus y Candiru, que carece de competencia en relación con Félix Azón, el magistrado desde hace un año en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que se ha visto implicado en este procedimiento por haber sido director general de la Guardia Civil.
La jueza imputó formalmente a principios del pasado mes de marzo a ex altos cargos del CNI y la Guardia Civil, además de a directivos de empresas tecnológicas israelíes por presuntos delitos de revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos a personas del entorno independentista, se investiga desde el pasado mes de septiembre, cuando se admitió la querella presentada por la asociación de víctimas Sentinel Alliance.
En el caso de Azón, sin embargo, la Fiscalía recuerda que se trata de un caso de "aforamiento sobrevenido" y debe anularse de forma parcialmente el auto de imputación en lo relativo a este magistrado del Supremo "por falta de competencia objetiva", sin perjuicio de que los querellantes puedan reiterar su acusación contra él ante el órgano competente, que es el Supremo, señala el escrito firmado por el fiscal Roberto Valverde al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
