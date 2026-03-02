El expresidente en la cámara alta
Zapatero niega haber mediado para el rescate de Plus Ultra: "No, en absoluto"
El expresidente comparece en el Senado tras conocerse que él y sus hijas cobraron alrededor de 600.000 euros de la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez, uno de los detenidos en el caso
El expresidente del Gobierno del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado en la comisión que se desarrolla en el Senado sobre el caso Koldo que haya mediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra: "No en absoluto", ha asegurado, para después negar cualquier conversación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estos hechos. Y minutos después, este exdirigente del PSOE ha insistido en que no ha tenido ninguna relación con la compañía aérea.
En el mismo sentido, ha rechazado haber tratado de convencer al ex secretario de Estado Pedro Saura para que Plus Ultra pudiera ser rescatada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). "Es falso y él lo ha desmentido", ha contestado Zapatero, para después explicar que "jamás" se ha reunido "con el señor Ábalos en relación a Plus Ultra".
Zapatero comparece en el Senado tras conocerse que él y sus hijas cobraron alrededor de 600.000 euros de la empresa Análisis Relevante SL, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez. Este empresario fue uno de los detenidos en el caso Plus Ultra por orden de la magistrada de Madrid María Esperanza Collazos.
Según ha reconocido el propio Julio Martínez Martínez, su empresa Análisis Relevante ingresó unos 450.000 de Plus Ultra por hacer gestiones vinculadas a la operativa de la compañía en el país sudamericano. Y gracias a sus supuestas gestiones en Caracas, la aerolínea logró en 2020 y 2021, en plena pandemia del coronavirus, que el Gobierno de Nicolás Maduro le permitiera fletar 56 vuelos para repatriar a ciudadanos españoles desde Venezuela.
En la Audiencia Nacional
La comparecencia de Zapatero se produce días después de que se conociera que la jueza de Madrid María Esperanza Collazos se había inhibido ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, pues el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ya se había abstenido de analizar la querella que interpuso hace un año la Fiscalía Anticorrupción sobre el rescate de la aerolínea.
El Ministerio Público acusa a los investigados de utilizar los 53 millones de euros procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para llevar a cabo el presunto blanqueo de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", según especificaba un auto de diciembre de 2024 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
