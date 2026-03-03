Tribunales
La Audiencia de Madrid obliga a investigar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos de dos periodistas
Una jueza de Madrid había archivado la querella en abril de 2025
La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la decisión que adoptó el pasado mes de abril una jueza de instrucción de Madrid al archivar la querella presentada contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de revelación de secretos que habría cometido al difundir los nombres y fotografías de dos periodistas de El País que hacían su trabajo en los alrededores del piso del novio de la presidenta madrileña.
En un auto que tiene fecha del pasado 20 de febrero, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la Sección número 5 de la Audiencia estima el recurso presentado por el PSOE, los periodistas y el diario y apunta que "existen motivos para iniciar una investigación" para determinar la posible existencia de un delito de revelación de secretos.
