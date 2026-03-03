Directo | María Guardiola llega a la primera sesión de investidura sin haber cerrado apoyo de Vox

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, afronta este martes la sesión para su investidura sin que haya trascendido algún posible avance en las negociaciones con Vox, formación política que exige "confianza y diálogo" mientras que desde las filas del PP se pide "discreción" hasta última hora.

El PP extremeño sostenía la pasada semana que "cuatro días en política dan para mucho" en una referencia temporal al debate plenario de este martes y, en concreto, al hecho de que la votación de la investidura será al día siguiente.

Tras más de dos meses marcados por las llamadas constante al diálogo y al acercamiento de posiciones, pero también por la tensión dialéctica a nivel regional, las directivas nacionales de PP y Vox han participado activamente en estos últimos días para buscar un acuerdo.

De hecho, las cúpulas de las dos formaciones han intercambiado impresiones en los últimos días con una premisa: retomar el diálogo desde cero al objeto de dejar a un lado el tenso clima vivido semanas atrás, en las que tanto PP como Vox remarcaron sus respectivos porcentajes de apoyos electorales obtenidos para fijar posiciones.

La antesala para la sesión de investidura, con una primera jornada -martes por la tarde- en la que Guardiola dará conocer su proyecto de Gobierno y una segunda -miércoles por la mañana- en la que se llevará a cabo la votación, viene marcada por la complejidad apuntada ya desde Vox para lograr esta semana un acuerdo y por una variable elevada desde el PSOE: Guardiola podría retirar su candidatura antes del debate de investidura.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido este lunes que ve "difícil" llegar con el PP a un acuerdo inminente sobre la investidura de Guardiola como presidenta de Extremadura, pues, a su juicio, "se ha torpedeado el acuerdo durante todas estas semanas". También ha considerado "difícil" contestar a si actualmente están más cerca del sí o del no ante la votación de esa investidura. "Sea cual sea el resultado", Vox mantendrá su "mano tendida".

Si Guardiola no logra el apoyo de Vox, la Asamblea extremeña celebrará un nuevo pleno este mismo viernes en el que la presidenta en funciones solo precisa mayoría simple. Sin embargo, esa mayoría simple solo es posible si Vox se abstiene, posibilidad descartada por los de Abascal, que siempre han mantenido que votarían a favor o en contra, pero en ningún caso se abstendrían.

Al otro lado, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha afirmado que en Génova se sienten "activos" y no van a parar de "trabajar" y "negociar" para darle a los extremeños "el Gobierno que han pedido". "Nos sentimos ahora mismo activos. No vamos a parar de trabajar, no vamos a parar de negociar y vamos a hacerlo dentro de la mesa de negociación que está abierta y que desde luego es lo que nos mueve", ha afirmado en una rueda de prensa.

Desde el PSOE, su portavoz del Grupo Parlamentario extremeño, Piedad Álvarez, no ha descartado que Guardiola retire su candidatura para el debate de investidura de este miércoles ante la falta de acuerdo entre el PP y Vox para conformar el nuevo gobierno.

En una rueda de prensa, Álvarez ha explicado que el PSOE ha analizado con detenimiento el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la Asamblea, de cuya lectura se desprende que esa situación -la retirada del candidato o candidata- ya se ha dado en otras regiones, como Navarra, Cantabria o Aragón. En el caso de que fuera así, los plazos seguirían corriendo y habría dos meses para intentar la investidura antes de la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas.