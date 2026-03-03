Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortes Aragón

María Navarro (PP), nueva presidenta de las Cortes gracias a la abstención de Teruel Existe y Vox

La Mesa de las Cortes queda repartida entre los dos partidos principales, PP y PSOE, rompiendo la tendencia de las últimas legislaturas

María Navarro Viscasillas, en el momento en que se ha confirmado su elección como nueva presidenta de las Cortes de Aragón, saludando al presidente en funciones, Jorge Azcón, y la vicepresidenta, Mar Vaquero.

María Navarro Viscasillas, en el momento en que se ha confirmado su elección como nueva presidenta de las Cortes de Aragón, saludando al presidente en funciones, Jorge Azcón, y la vicepresidenta, Mar Vaquero. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Laura Carnicero | Sergio H. Valgañón

María Navarro Viscasillas es la nueva presidenta de las Cortes de Aragón en la XII legislatura. La diputada del PP ha sido elegida por 26 votos a favor (los de su grupo parlamentario) y gracias a las abstenciones de Vox y Teruel Existe (16 votos). El candidato propuesto por el PSOE, Fernando Sabés, ha sumado 25 votos, los de su grupo, además de los de CHA e IU-Sumar. Así, la primera votación en la constitución del Parlamento autonómico abre ya la vía a los dos bloques que se van a desplegar en este nuevo mandato, con PP, Vox y Teruel Existe, de un lado, y la izquierda (PSOE, CHA e IU), por otro.

La sesión constitutiva de las Cortes de Aragón ha comenzado este martes sin acuerdo entre el Partido Popular y Vox para el reparto de cargos de la Mesa de la Cámara aragonesa. Hasta el inicio de la sesión plenaria, no ha trascendido ningún tipo de acuerdo entre los populares y la extrema derecha y, mientras los diputados prometen o juran su cargo, tampoco han trascendido todavía los nombres de los candidatos propuestos por los partidos para presidir el Parlamento aragonés.

En este inicio de la sesión, es una incógnita si la XII legislatura va a comenzar sin un acuerdo inicial entre los grupos parlamentarios para formar la Mesa. El PP de Jorge Azcón sigue guardando silencio respecto a sus posibles acuerdos con Vox, y nadie en el partido ha comunicado ningún principio de pacto. Tampoco la extrema derecha, que en 2023 filtró el pacto con el PP antes de que los populares quisieran comunicarlo. La ley del silencio sigue imperando en estos primeros compases del nuevo mandato en Aragón.

Así, el PP, con sus 26 diputados, no tiene la mayoría parlamentaria de la Cámara, y si no hay acuerdo con Vox, podría surgir una mayoría alternativa con el bloque de la izquierda, entre el PSOE, CHA, Teruel Existe e IU. También podría haber una mayoría si Teruel Existe aprueba a la candidata del PP. Y así ha ocurrido, concretamente, en la primera votación. Hasta el momento en que, por obligación, los partidos han debido decir los candidatos, nada había trascendido. Fernando Sabés es el candidato elegido por el PSOE y María Navarro, por el PP.

Fernando Sabés fue el portavoz del grupo socialista en la pasada legislatura, desde la llegada de Pilar Alegría a la secretaría general del PSOE en Aragón, y es el secretario general del PSOE en el Alto Aragón. María Navarro fue en la pasada legislastura portavoz adjunta del grupo parlamentario del PP y, en la legislatura anterior, fue la concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Zaragoza que presidía Jorge Azcón como alcalde.

Información en elaboración.

