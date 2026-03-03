Ataque a Irán
Sánchez responde a la amenaza de Trump de corte de suministros: "Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos"
Trump amenaza con "cortar todo el comercio" con España por el rechazo de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón para atacar Irán
El presidente comparecerá mañana en La Moncloa para valorar los últimos acontecimientos internacionales
El Gobierno no tardó en responder a la última andanada de Donald Trump asegurando que España "cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro”.
De esta manera responden en La Moncloa a las últimas amenazas lanzadas por el presidente de EEUU por la posición adoptada por el Gobierno que preside Pedro Sánchez tras el ataque a Irán. Tras ahondar en que "España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo", en el Ejecutivo también ponen el foco en que España es "una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa".
Y apostillan que "si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU".
Todo después de que Trump, en rueda de prensa haya avisado de la imposición de un castigo comercial a la negativa del Gobierno de que se puedan usar las bases en Rota y Morón para la guerra con Irán.
No obstante, desde La Moncloa dejan claro que "la voluntad del Gobierno de España es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional. Porque lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas".
Ante el cariz de los "últimos acontecimientos", el presidente del Gobierno realizará mañana una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
- Aemet anuncia la llegada de la borrasca Regina a la Comunitat Valenciana: vuelven el viento y las precipitaciones