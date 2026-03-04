Feijóo contesta al 'no a la guerra' de Sánchez: "Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no hay"

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Mariano Alonso Freire

Madrid

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, contestó a la declaración institucional de Pedro Sánchez y a su 'no a la guerra' con una frase tajante: "Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no hay". Lo dijo en Bilbao, donde protagonizó un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Euskadi, aunque hubo que esperar al turno de preguntas, ya que nada dijo en su intervención inicial ni sobre la declaración del presidente del Gobierno ni sobre la crisis mundial abierta tras el ataque de Estados Unidos a Irán del pasado fin de semana.

