Feijóo contesta al 'no a la guerra' de Sánchez: "Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no hay"
Sánchez exige a EEUU cesar los ataques a Irán y resume su posición en un "no a la guerra"
¿Qué ha dicho Pedro Sánchez tras la amenaza de Trump a España? Las 10 frases de su comparecencia hoy
Madrid
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, contestó a la declaración institucional de Pedro Sánchez y a su 'no a la guerra' con una frase tajante: "Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no hay". Lo dijo en Bilbao, donde protagonizó un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Euskadi, aunque hubo que esperar al turno de preguntas, ya que nada dijo en su intervención inicial ni sobre la declaración del presidente del Gobierno ni sobre la crisis mundial abierta tras el ataque de Estados Unidos a Irán del pasado fin de semana.
Noticia en elaboración.
