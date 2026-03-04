Montero sube el tono contra Trump: “No vamos a ser vasallos y no nos vamos a dejar amenazar”

Pedro Sánchez ha evitado las menciones explícitas a las amenazas de Donald Trump de romper relaciones comerciales por sus críticas al ataque unilateral sobre Irán, pero señaló el camino a los suyos al avisar que no cambiaría de posición “simplemente por miedo a las represalias”. La encargada de subir el tono y apuntar directamente al mandatario de EEUU ha sido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Tras reafirmar que el Gobierno seguirá sin autorizar el uso de las bases de Rota y Morón, replicó a Trump que “no vamos a ser vasallos de nadie, no nos vamos a dejar amenazar, vamos a defender nuestros valores”.

Montero ha apuntado al PP y, en calidad de candidata del PSOE a las próximas elecciones andaluzas, también al presidente de la Junta Juanma Moreno acusándolo de “darle carta blanca a la administración de EEUU para que haga lo que crea conveniente sin contar con las autoridades españolas ni con la Comisión Europea”. Durante una atención a medios tras visitar el Ayuntamiento de Montoro (Córdoba), la vicepresidenta primera situó indirectamente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como heredero del “PP que nos llevó a la guerra con la excusa de armas de destrucción masiva que nunca se encontraron”.

El Gobierno está agitando el lema del “no a la guerra” en contraposición a la participación de España en la guerra de Irak durante el segundo mandato de José María Aznar. Una decisión que, sin aludir a los atentados terroristas del 11-M, “produjo una situación de conflicto muy importante con consecuencias posteriores que no quiero recordar”. El propio Sánchez, durante su declaración institucional esta mañana en La Moncloa, recordó que “hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio". "El regalo del trío de las Azores", dijo, fue un "mundo más inseguro y una vida peor".

En el Ejecutivo se refugian en la defensa expresada por la Comisión Europa a España ante las amenazas directas de Trump para cuestionar que el PP no esté “también del lado de la Comisión” y, por tanto, “del lado del Gobierno”.

Feijóo ha contestado al ‘no a la guerra’ de Sánchez que "antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen los derechos humanos”. Un argumento que cuestionan desde el Ejecutivo. Además de insistir en que siempre han denunciado al régimen iraní, llaman la atención que la falta de respeto a los derechos humanos “no puede ser justificación para romper el derecho internacional”.

Feijóo alude a “intereses partidistas”

“Justo está diseñado para la garantía de los derechos humanos, llama la atención que contraponga el derecho internacional a los derechos humanos porque una cosa lleva a la otra. Si uno no respeta los derechos humanos no respeta el derecho internacional y viceversa”, replicaba Montero.

Noticias relacionadas

Feijóo, igualmente, pidió durante una intervención esta mañana en el Fórum Europa Tribuna Euskadi que "la política exterior tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente del Gobierno de turno. Y es que la política exterior española tiene que defender los intereses generales de España, y España ha de situarse junto a sus aliados. Porque si no lo hacemos, lo que ocurre es que nos quedamos sin marco operativo".