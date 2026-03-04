El Rey y Sánchez se reunieron durante más de una hora ayer por la tarde para analizar la situación internacional

El Rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvieron ayer por la tarde un despacho de más de una hora en el Palacio de la Zarzuela centrado en la grave situación internacional desencadenada por los ataques de EEUU e Israel a Irán. Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO con fuentes de la Moncloa, el jefe del Estado y el jefe del Ejecutivo analizaron las consecuencias económicas y políticas que esas operaciones militares pueden tener a nivel mundial.

La ofensiva estadounidense e israelí, justificada por la Casa Blanca en la necesidad de frenar la capacidad estratégica iraní y su influencia regional, ha provocado nuevas amenazas cruzadas y el riesgo de una desestabilización mayor en la zona. Irán ha advertido de represalias y ha activado a sus aliados en la región, mientras Israel mantiene el discurso de la defensa preventiva ante lo que considera una amenaza existencial.

En este escenario, el despacho entre Felipe VI y Pedro Sánchez tuvo como eje el análisis de las implicaciones para España: desde la seguridad de los contingentes desplegados en misiones internacionales hasta el impacto energético y económico de una posible extensión del conflicto.

En el momento de la reunión, el presidente de EEUU, Donald Trump, aún no había formulado públicamente amenazas directas contra España en el marco de esta crisis. Ese elemento añade un matiz temporal relevante al encuentro, que se produjo antes de que Washington escalara su discurso contra el Ejecutivo de Sánchez y amenazara con dañar gravemente la relación comercial con España.

Reuniones regulares

Los despachos entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno son habituales y forman parte del funcionamiento ordinario de la Jefatura del Estado. No obstante, la cadencia concreta de estas reuniones no se hace pública, lo que impide medir si el encuentro de ayer respondió a una convocatoria extraordinaria o se inscribía en el calendario ordinario. En cualquier caso, la duración y el contexto internacional lo sitúan en un momento de especial sensibilidad diplomática.