Sánchez capitaliza la oposición a Trump para movilizar a la izquierda: "La sociedad española es pacifista"

La soledad del Gobierno en su firme rechazo al ataque unilateral de EEUU e Israel a Irán y las amenazas de Donald Trump de romper relaciones comerciales con España por impedir el uso de las bases de Rota y Morón no han hecho variar por el momento la posición de Pedro Sánchez. Lejos de introducir matices a su condena a la “ley de la selva” que estaría tratando de imponer la administración de Donald Trump, en el Ejecutivo ondean con mayor ímpetu la bandera del ‘no a la guerra’. Por “coherencia” con la defensa del derecho internacional y siguiendo la misma posición mantenida con respecto a la guerra de Gaza, la intervención de EEUU en Venezuela o la invasión rusa de Ucrania, según defienden.

En privado, fuentes de Moncloa añaden con los sondeos en la mano que “la sociedad española es pacifista y antimilitarista”. “De siempre”, subrayan las mismas fuentes sobre este supuesto respaldo, sin dejar de mirar como cierto mito fundacional a las históricas movilizaciones contra la participación en España en la guerra de Irak durante el segundo mandato de José María Aznar.

En el comunicado del Gobierno para responder a las amenazas de Trump se han evitado las concesiones o forzar un acercamiento para mitigar tensiones. "Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro", se señala.

Ante el planteamiento de romper relaciones comerciales, se avisa además que la administración norteamericana "deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU". Finalmente, se aboga por la apuesta del Gobierno por el libre comercio "desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional". Sánchez realizará una comparecencia institucional a primera hora de este miércoles desde Moncloa para valorar la situación.

Pedro Sánchez ya se lanzó a capitalizar la oposición a Trump y reforzar su mensaje contra la guerra tras el secuestro de Nicolás Maduro y las amenazas expansionistas de Trump sobre Groenlandia, pero ahora ha endurecido el discurso. Con la tesis en Moncloa de que la demoscopia los acompaña, las críticas en solitario a la escalada bélica en Oriente Medio se convierten en una bala para movilizar al electorado progresista. Tanto en Moncloa como en Ferraz vienen repitiendo a lo largo de este ciclo electoral que su talón de Aquiles para explicar las debacles electorales del PSOE es la desmovilización de los votantes progresistas.

“Lo que perdemos es porque el electorado se nos queda en casa”, resumía un ministro socialista después del batacazo en Aragón para concluir que “no tenemos la gente tan incendiada como ellos”, en referencia tanto a PP como a Vox. De ahí que el objetivo pase por replicar lo que sucedió en las últimas elecciones generales y “activar” a sus votantes.

Frente a las reprimendas de Trump y el alejamiento de socios europeos clave como Francia o Alemania, desde el Gobierno defienden que fueron de los primeros en fijar posición tras el ataque del pasado sábado por una “cuestión de valores” y sin mirar ni esperar a las posiciones adoptadas por otros países. De hecho, Sánchez está tratando de sumar apoyos internacionales a su ‘no a la guerra’. De cara a encabezar la oposición a la administración de Donald Trump, el tercer fin de semana de abril será el anfitrión de una cumbre de líderes progresistas en Barcelona.

Cumbre de Barcelona

La iniciativa ‘Movilización Progresista Global’ busca establecer un marco de colaboración entre diferentes gobiernos y líderes progresistas para crear una suerte de contranarrativa de los movimientos que ponen en tela de juicio las instituciones y la democracia misma, en clara referencia a la Administración de Donald Trump. Bajo la tríada de la defensa del multilateralismo, los derechos humanos y el derecho internacional.

El PSOE celebrará asimismo dentro de este primer semestre una conferencia política ‘Por la paz’ para reforzar estos discursos y convertirlos en corpus programático y estratégico. Una convocatoria en la que se citarán no solo los militantes socialistas, sino también a los agentes sociales e instituciones para redefinir el posicionamiento del partido “frente al nuevo orden internacional”.

Noticias relacionadas

Si Feijóo ha reclamado al Gobierno “altura” y “responsabilidad” para situarlo en la disyuntiva de estar "con la libertad o con los tiranos", el líder de Vox, Santiago Abascal, tildaba a Sánchez este martes de ser “el último ayatolá, el último traidor a Occidente y que no le importa hacer cualquier cosa, aunque eso signifique poner a España en serio peligro”. Frente a ello, la portavoz del Gobierno replicaba que "confundir el respeto al derecho internacional con un supuesto respaldo al régimen que hemos condenado es un intento de sacar rédito en situaciones de extrema gravedad como esta". "Ni el Gobierno ni el conjunto de la sociedad española apoya al régimen represor iraní", recalcaba para abogar por una salida diplomática al conflicto.