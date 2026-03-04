Sánchez exige a EEUU cesar los ataques a Irán y resume su posición en un “no a la guerra”

Pedro Sánchez ha pasado de condenar el ataque de EEUU sobre Irán a "exigir el cese de las hostilidades". "No se puede responder a una ilegalidad con otra", ha justificado el presidente del Gobierno durante una declaración institucional en el Palacio de La Moncloa donde ha resumido la posición de España en este conflicto rescatando el lema de "no a la guerra". Sin variar un ápice su posición, e incluso justificando el uso del término "exigir" para que tanto EEUU, Israel e Irán "paren antes de que sea demasiado tarde", Sánchez ha dejado claro así a Donald Trump que no se arredra ante sus amenazas de romper relaciones comerciales por impedir el uso de las bases de Rota y Morón.

"No seremos cómplices de algo que es malo para el mundo y contrario a nuestros valores e intereses simplemente por miedo a las represalias", añadió aun sin referirse directamente a las palabras contra España del mandatario norteamericano. El presidente del Gobierno ha acompañado su "no a la guerra" refiriéndose como cierto mito fundacional a las históricas movilizaciones contra la participación en España en la guerra de Irak durante el segundo mandato de José María Aznar.

"Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio", recordó para señalar que sus consecuencias produjeron el efecto contrario al esperado, con un "aumento drástico" del terrorismo y el coste de la vida. "El regalo del trío de las Azores", dijo, fue un "mundo más inseguro y una vida peor".

Tratando en todo momento de criticar tanto al ataque como al régimen "represor" de los ayatolás, entonó un triple "no" para sotener la posición de España ante este conflicto: "No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de bombas. No a repetir los errores del pasado". Un "desastre", según lo calificó, del que no saldría un orden internacional más justo, sino "más incertidumbre económica y subidas del precio del petróleo y del gas".

Ante una posible escalada inflacionista provocada por la crisis energética, Sánchez quiso tranquilizar apuntando que el Gobierno está estudiando escenarios y posibles medidas de contención. "España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis", aseguró. Se trataría de un paquete similar al que se desplegó tras la inflación generada por la invasión rusa de Ucrania.

El Gobierno se refuerza en este modo sus argumentos para estar en contra del uso de las bases militares estadounidenses. Una decisión por la que Trump ha amenazado con "cortar todo el comercio con España" y ha dicho que "no quiere tener nada que ver" con el país después de la negativa del Gobierno a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán. También ha afirmado que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN y ha advertido de que "nadie" le dirá que no puede usar sus instalaciones.

Contra el "seguidismo ciego y servil"

Ante ello, el Ejecutivo ha asegurado que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le ha advertido de que si quiere revisar la relación comercial bilateral, debe respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y EEUU. Ante las críticas de la oposición, el jefe del Ejecutivo ha cargado sin alusiones directas contra quienes piensan que "practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar".

El saldo comercial de España es negativo, en tanto que importa de EEUU el doble de lo que exporta. Según los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), España importó de EEUU en 2025 bienes por valor de 30.174 millones de euros. Por contrario, nuestro país exportó al país mercancía por valor de 16.716 millones de euros. Sánchez viajará a China el próximo mes de abril dando continuidad a una agenda con la que pretende abrir nuevos mercados y diversificar socios comerciales.