Guerra en Oriente Próximo
Despega de Omán un avión militar con 171 españoles repatriados por la guerra contra Irán
El aparato, un A330 del Ejército del Aire y del Espacio, tiene previsto llegar de madrugada a la base aérea de Torrejón de Ardoz
EFE
Un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio, con capacidad para unas 250 personas, ha despegado de Omán esta noche con 171 españoles que se encontraban atrapados en Oriente Próximo debido a la guerra de Irán y deseaban regresar a España.
El Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo son las principales unidades del Ejército del Aire y del Espacio que participan en la operación de evacuación. De momento, el dispositivo solo contempla un avión, aunque no se descarta que se puedan enviar más aviones a la zona de Oriente Próximo .
El avión llegará esta madrugada a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
El martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Próximo, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.
Era la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Próximo para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000 personas.
El Ministerio de Defensa ha recordado que en octubre de 2024, tres aviones militares del Ejército del Aire y del Espacio llevaron a cabo la evacuación de más de 240 civiles españoles en Líbano, tras la escalada del conflicto entre Hizbulá e Israel.
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
- Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
- Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos