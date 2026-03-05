La JEC abre expediente a la portavoz del Gobierno por criticar los pactos PP-Vox antes de las elecciones a Castilla y León

La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto expediente a la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, por criticar los pactos entre PP y Vox tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros de la pasada semana. En concreto, el árbitro electoral considera que la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha vulnerado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y el "deber de neutralidad política" que se exige a los cargos públicos en "actos institucionales" durante los periodos de elecciones.

En una dinámica que ya se hizo habitual en la legislatura pasada, cuando varios miembros del Gobierno fueron sancionados por la JEC, le ha llegado el turno a la actual portavoz del Ejecutivo. La denuncia presentada por el PP señala que el pasado martes 24 de febrero, Saiz realizaó declaraciones con "numerosas apreciaciones críticas sobre el PP, así como la gestión de diferentes gobiernos autonómicos incluyendo valoraciones peyorativas y despectivas sobre determinados acuerdos políticos".

En el expediente redactado por la Junta Electoral Central se recogen estas palabras de la ministra portavoz: "En relación a los acuerdos del Partido Popular con Vox: yo creo que es la rendición del Partido Popular ante Vox. El Partido Popular ha pasado de blanquear a la ultraderecha a ser la ultraderecha. [...] Así que, insisto, es una absoluta claudicación del Partido Popular a Vox y ahora cualquier retroceso en derechos, cualquier recorte que quieran llevar allí donde pretendan gobernar va a llevar la firma del señor Feijóo".

Así, el árbitro electoral considera que vulneró el artículo 50.2 de la LOREG, donde se establece que "desde la convocatoria de elecciones y hasta la celebración de las mismas" está prohibido emplear los actos institucionales, en este caso la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros, para ensalzar los logros propios o criticar al resto de formaciones. Así, consideran que no cumplió con el "deber de neutralidad política" y le abren un expediente sancionador.