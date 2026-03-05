La UCO informa al juez Peinado de un único viaje a Dominicana de Begoña Gómez, al que no fue su asistente

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al juez Juan Carlos Peinado de que, tras examinar los viajes realizados en los últimos años por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, solo consta un único viaje a República Dominicana, al que, además, no habría ido su asistente, Cristina Álvarez. Los agentes sitúan entre el 1 y el 3 de junio de 2022 el único desplazamiento cuyo destino coincide con los concretados por el magistrado en su requerimiento.

En el informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los investigadores señalan que "se debe tener en cuenta que el tiempo máximo que se conservan los datos es de cinco años, por lo que no existe información anterior respecto de los mismos". En total, la UCO enumera un total de 18 viajes que habría realizado Begoña Gómez, mientras que los realizados por Cristina Álvarez se limitan solo tres, en concreto, a Cancún (México), El Cairo (Egipto) y Miami (Estados Unidos).

Los de Begoña son a distintos destinos, entre los que consta el de República Dominicana, pero también varios a Ghana o a Perú. Entre los viajes descritos por los agentes también aparecen viajes a Reino Unido, Italia, México, Uruguay, Costa Rica, Suiza o Países Bajos. Al reclamar los viajes, a principios de febrero, el magistrado se interesaba especialmente por los "realizados a la República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación de Repúblicas Rusas".

El juez Juan Carlos Peinado había pedido a la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), dependiente del Ministerio del Interior, que reclamara a las líneas aéreas "información de los viajes realizados" por la mujer de Pedro Sánchez y su asistente en Moncloa desde el 16 de julio de 2018 hasta la actualidad. Justificaba la urgencia del requerimiento, que precisaba que debía ser respondido en un plazo de 10 días, en que entendía que la Presidencia del Gobierno había cumplimentado sus peticiones "con un retraso injustificado", lo que, en su opinión, hacía "necesario que se fije un plazo".

La asesora de Moncloa María Cristina Álvarez en la comisión del caso Koldo en el Senado. / EFE / ZIPI ARAGON

"Escasa o casi nula colaboración"

El titular de la plaza 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, que investiga a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación, se dirigía tanto a la Oficina Nacional de Información del Pasajero como a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que remitiera al juzgado "copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde dicha cuenta asignada a Begoña Gómez, desde el 11 de julio de 2018 hasta el día de la fecha". Añadía que una vez "verificado, remítanse dichos correos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su análisis e informe al juzgado".

Como en otras resoluciones, Peinado dejaba constancia en su auto de "la escasa o casi nula colaboración con la Administración de Justicia, por las investigadas", así como del "esposo" de Begoña Gómez, "actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón," del que decía que "cuando tuvo la oportunidad, de colaborar en esta investigación, se acogió a la dispensa que le otorga el artículo 416 de la Ley De Enjuiciamiento Criminal, postura totalmente legítima, pero que, como se ha dicho a la negativa a facilitar los pasaportes, lo que también es legítimo, pero que conduce a que se haya de acudirse a otras vías de investigación, como la práctica de las diligencias que ahora se acuerdan".