Directo | Pedro Sánchez y Luis Montenegro presiden la 36 cumbre bilateral entre España y Portugal

La cita del presidente del Gobierno y su homólogo portugués está profundamente marcada por la situación en Oriente Medio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro. / EP

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luis Montenegro, presiden la 36 cumbre bilateral, que pondrá el foco en reforzar la alianza de los dos países frente al cambio climático y que estará marcada por la situación en Oriente Medio.

Marcel Stawski, el joven de Alfafar con beca de Amancio Ortega, obtiene la nacionalidad y podrá estudiar en Canadá gracias a la ayuda del ayuntamiento

Majo Cruz para siempre: Units Pel Bàsquet Gandia organiza un torneo memorial que llega para quedarse

El Valencia CF incluye en su 'ADN solidario' a la fundación de Cullera 'Creciendo con Jimena'

Detienen al capitán al barco en el que murieron cuatro miembros de una familia valenciana en Indonesia

Hongaresa Teatre rememora Alejandra Pizarnik, Alma Mahler i Gregoria Samsa en el TEM

Feminismo en el punto de mira

