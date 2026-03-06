Interior
José Luis Santafé, nuevo DAO de la Policía: "Alguien tenía que dar un paso adelante"
El hasta ahora jefe superior de Policía de Balears y ahora en la cúpula del cuerpo asume el reto "en un momento complicado"
"Probablemente no es el mejor momento para asumir este cargo, es un momento delicado, pero en estas situaciones es cuando tienes que dar un paso adelante, no puedes quedarte al margen". El jefe máximo operativo de la Policía Nacional, el hasta ahora jefe superior de Baleares, José Luis Santafé, transmite determinación. "Hay superar esta situación".
El móvil de Santafé echa humo. Comunica constantemente, y cuando lo coge, lo hace con una advertencia: "No puedo hablar". Sin embargo, cuando se le cuestiona si hay que darle la enhorabuena o las condolencias por su nombramiento como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, no se lo piensa: "La enhorabuena, siempre. Puede que no sea el mejor momento, siempre es mejor cuando el nombramiento es a principio de la legislatura, pero alguien tenía que dar un paso adelante. No era momento de quedarse al margen, y de los que nos hemos ofrecido, es un honor que me hayan elegido a mí".
El comisario principal José Luis Santafé (Madrid, 1965), ingresó en la Policía en 1990, y en 1993 fue destinado a Baleares, donde ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional. Ha sido jefe de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) y de la Brigada de Policía Judicial. Estuvo al frente de la comisaría de Eivissa y desde 2022 era jefe superior de Baleares.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
- Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- La nueva vida del histórico Horno de San Nicolás: ahora se llama Nico y vende algo más que dulces en València
- Se dispara la venta de protectores anti lluvia para las faldas de fallera