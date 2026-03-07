Ernest Urtasun multiplica sus apariciones públicas tras la renuncia de Yolanda Díaz a liderar Sumar

El paso atrás de Yolanda Díaz, que renunció a liderar Sumar en el próximo ciclo electoral, ya ha dejado sus primeras consecuencias, una de ellas es la aparición de una figura emergente como es Ernest Urtasun, que desde que la vicepresidenta segunda anunció su decisión ha aumentado notablemente su presencia en el escenario político, y cuyas apariciones se han multiplicado.

En los diez días previos a la renuncia de Díaz, Urtasun tuvo cuatro citas con los medios anunciadas en la agenda de los partidos. En los diez días posteriores, estas apariciones han superado la docena, llegando a multiplicar por tres su proyección. Muchas de estas intervenciones eran de alto impacto, con entrevistas en medios de comunicación de grandes audiencias como TVE, La Sexta o Cadena Ser, que llenaban de alguna forma el vacío dejado por Díaz, que limita ahora su papel a la faceta institucional como vicepresidenta segunda y líder del ala minoritaria del Gobierno.

Más allá de su papel en el Gobierno como ministro de Cultura, Urtasun tiene un papel muy relevante a nivel orgánico en la izquierda, y participa de dos de los cuatro partidos que conforman la nueva coalición que sustituye a Sumar. Así, es portavoz del partido fundado por Díaz, Movimiento Sumar, y al mismo tiempo en que es un miembro destacado de los Comuns. Ambas fuerzas permiten la doble militancia.

Diplomático de carrera, estos días se ha erigido como una de las principales voces autorizadas del espacio en el conflicto con Irán, con distintas intervenciones destinadas a este asunto. La última, este viernes, en una cumbre de los Comuns, cuando hizo suyo el 'no a la guerra' del Gobierno. Pero el aumento de protagonismo llegó inmediatamente después del anuncio de Díaz, el pasado 25 de febrero.

Al día siguiente se pronunció sobre el paso al lado de la vicepresidenta y pidió aplazar el debate sobre la sucesión: "Es evidente que sustituir a una candidata como Yolanda Díaz es un reto muy importante (...) pero eso es una cosa que ya vendrá más adelante", defendió en La Sexta, donde hizo gala tanto de la presencia de Sumar en el Gobierno como del relanzamiento de la coalición. "Ahora es muy importante que sigamos gobernando y gobernando bien para la mayoría. Pero además de hacer eso, ahora queremos también lanzar un proceso de movilización y de ilusión para volver a ganar", defendió.

Una de las incógnitas abiertas es quién será el líder en la nueva coalición de Sumar, que se presentó hace dos semanas. En las quinielas hay nombres como el del ministro de Derechos Sociales, que se ha autodescartado, pero también el del propio Urtasun. También está por ver qué papel ocupa el dirigente catalán de aquí en adelante como dirigente de Movimiento Sumar. El partido fundado por Díaz eligió dos coordinadores tras la dimisión de la gallega como líder de la organización, Lara Hernández y Carlos Martín Urriza. Pero la dimisión de Martín Urriza del cargo el pasado agosto llevó a que Hernández quedara como única coordinadora.

Desde entonces está pendiente la elección de un nuevo equipo coordinador, una votación que está prevista para los próximos meses. Cuando llegue ese momento, no se elegirá sólo un sustituto del dirigente dimitido, sino que se tendrán que volver a presentar una dupla que opte al puesto. Hay que tener en cuenta que Yolanda Díaz fue la principal valedora de Hernández para auparla como máxima responsable del partido. Está por ver si la renuncia de la dirigente gallega implica también una pérdida de peso de sus personas de confianza.

Escenario catalán

El relanzamiento público de Urtasun también coincide con la especulación abierta sobre un posible adelanto electoral en Catalunya después de que ERC haya ratificado su negativa a apoyar los presupuestos. Esta misma semana el partido de Oriol Junqueras ha presentado una enmienda a la totalidad a las cuentas de Salvador Illa, que ha dejado en el aire la opción de abrir las urnas en caso de no poder aprobarlas. Los republicanos mantienen como condición para negociar la cesión de la recaudación y gestión del IRPF a la Agencia Tributaria Catalana. El plazo es hasta el 20 de marzo, cuando el Parlament celebra el debate a la totalidad. Superarlo es la primera condición para que pudiera aprobarse definitivamente a finales d eabril.

Este mismo viernes, Urtasun dio una rueda de prensa en Barcelona acompañado por la plana mayor de los Comuns. Desde allí lanzó un mensaje al presidente del Gobierno, reclamando incluir la prórroga de contratos de alquiler y las medidas antidesahucios en el escudo social frente a la guerra de Irán. Pero también envió un mensaje al president catalán, Salvador Illa, para reclamarle un paquete de medidas a nivel catalán y pedirle abiertamente "iniciar un diálogo, como hizo ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz, sobre las medidas que el Gobierno de la Generalitat deba tomar”. Se refería así a la ronda de contactos abierta por Díaz con los agentes sociales para trabajar en posibles propuestas para hacer frente a la crisis derivada del conflicto. Urtasun ponía así deberes tanto al Gobierno central como al catalán, y lo hacía además junto a una clara escenificación del apoyo de su partido.

El nombre de Urtasun ya hace tiempo que se maneja a la interna de los Comuns como uno de los dirigentes con más proyección con la vista puesta en los próximos retos electorales. De hecho, había una parte del partido que veía con buenos ojos que diera el paso para ser el alcaldable de Barcelona en las elecciones municipales de 2027, pero la balanza se acabó decantando por Gerardo Pisarello, que cuenta, además, con el plácet de Ada Colau y también fue apoyado por el actual ministro.

Por otro lado, está por ver si Aina Vidal repetirá como cabeza de lista en las próximas generales o bien se produce un cambio de candidato. No son pocos los que siguen coreando el nombre de Colau para que dé el salto a la arena estatal, pero la exalcaldesa ha expresado a los suyos que no tiene intención de regresar a la primera línea de la política y que su futuro pasa por aportar ideológicamente al proyecto como presidenta de la fundación Sentit Comú, el think tank del partido en el ámbito catalán.

Noticias relacionadas

Más allá de las asignaturas pendientes en términos electorales, a nivel orgánico los Comuns dan por amortizado el paraguas de Sumar. Reivindican que el nuevo sujeto estatal cambie sus dinámicas de funcionamiento “centralista” en base a una fuerza estatal tractora por uno de “plurinacional” que sitúe el peso en las formaciones territoriales partiendo de su arraigo, cosa que Sumar no tiene. Un cambio de dinámica que reclaman los Comuns y en el que está por ver si Urtasun tiene un papel fundamental.