Partido Popular
Directo | Feijóo participa en Tordesillas en un mitin de la campaña de Castilla y León
El líder del PP centra el acto en la localidad vallisoletana del último fin de semana antes de los comicios
Redacción
Madrid
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un mitin en la localidad vallisoletana de Tordesillas, en el último fin de semana de la campaña electoral en Castilla y León.
El sábado, fue Pedro Sánchez el que participó en un acto de campaña del PSOE. En Soria, el presidente del Gobierno levantó al público asistente a un acto en busca de una movilización que permita a su partido dar la campanada en los comicios autonómicos de una tierra que lleva 39 años en manos del PP. Y lo hizo haciendo una llamada al patriotismo al hilo del conflicto en Oriete Próximo, porque "decir no a la guerra es decir sí a la soberanía de la nación española".
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- Paralizan los trabajos de regeneración de las playas del Marenyet y l'Estany de Cullera por el temporal
- Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Cuba-Puerto Rico gana el concurso de Calles Iluminadas de las Fallas de València 2026
- Una familia compra el antiguo Forn del Raval de Xàtiva para reconvertirlo en una vivienda