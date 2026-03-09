Koldo pide su libertad de cara al juicio de mascarillas y declarar detrás de Aldama, al que llama "ornitorrinco procesal"

La defensa de Koldo García no ha perdido el tiempo y esta misma mañana presentaba en el Tribunal Supremo tres escritos para reclamar la libertad del exasesor del exministro José Luis Ábalos de cara a la celebración del primer juicio del caso al que da nombre, el relativo a la compra de mascarillas por organismos dependientes de Correos, ante el arraigo familiar que presenta y la indefensión que le genera estar preso mientras se desarrollen las sesiones. Además, solicita declarar en último lugar en la vista oral, que se celebrará en abril, detrás incluso del comisionista Víctor de Aldama, al que llama "ornitorrinco procesal", por su doble condición de acusado y testigo de la acusación.

En sus escritos, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la abogada de Koldo García recuerda al "maestro Cobo del Rosal" que definió la situación en la que se encuentra Aldama "magistralmente" como la de un "ornitorrinco procesal", porque mantiene formalmente la condición de acusado, pero "actúa de facto ejerciendo una labor de acusación contra otros coimputados". El fiscal pide para él siete años y medio de cárcel mientras que para Ábalos la petición se eleva a 24 años y para Koldo García, a 19 años y medio.

"La ambigüedad de esta posición híbrida —que nada entre la defensa de sus intereses y la colaboración acusatoria— genera un riesgo evidente de indefensión para mi mandante. Por ello, bajo el principio de contradicción y para evitar que la defensa de don Koldo se vea sorprendida por imputaciones de quien no está sujeto al deber de veracidad pero actúa como brazo de la acusación, es indispensable que el señor Aldama declare en primer término", explica la letrada Leticia de la Hoz.

Pulsera de localización

En el escrito en el que solicita su puesta en libertad, Koldo García se ofrece a llevar una pulsera de geolocalización permanente para conjurar el riesgo de fuga, así como la retirada de pasaporte y comparecencias para firmar en el juzgado incluso diarias, si el tribunal lo considerara necesario. Argumenta que la duración del juicio, que se prolongará durante todo el mes de abril, y la abundante documentación existente en la causa, hace que su encarcelamiento le provoque indefensión por desigualdad de armas.

"A la complejidad técnica" del juicio y la necesidad de preparar de forma exhaustiva los interrogatorios, la defensa también esgrime que "el régimen de traslados desde el Centro Penitenciario de Soto del Real [...] implica levantarse de madrugada, largas esperas en calabozos de tránsito y traslados en furgón, lo que, sumado a vistas de mañana y tarde, impedirá" que Koldo García "asista al juicio en condiciones de lucidez y plenitud de facultades".

"Un acusado agotado físicamente por el régimen penitenciario no puede prestar la atención necesaria a la práctica de la prueba ni asistir eficazmente a su letrado en los interrogatorios, lo que constituye una 'indefensión de facto' que solo puede evitarse permitiendo que descanse y prepare las sesiones desde su domicilio", argumenta la defensa, que recuerda que tiene una niña menor en edad escolar y una madre dependiente, que le hacen tener un arraigo suficiente como para conjurar el riesgo de fuga que le mantiene preso desde noviembre.

En el caso de que su petición no sea estimada, solicita que ordene a la cárcel que permita a Koldo acceso a un ordenador portátil con las actuaciones y que las entrevistas que mantengan se pueda hacer en una sala sin mamparas, así como que se amplíen los horarios para poder verse y hablar por teléfono, con el fin de prepararse el juicio.

Dudas sobre la investigación

La defensa recurre que se haya rechazado por el tribunal que juzgará el caso "la diligencia de investigación consistente en librar oficio a la Dirección General de la Guardia Civil, a fin de que informe sobre los accesos a bases de datos policiales relativos a don Koldo García" y otros vinculados a la causa, lo que considera que "vulnera el derecho fundamental de defensa" y cuenta con una "motivación constitucionalmente insuficiente".

El recurso explica que analizar ese acceso "tiene por objeto verificar si la investigación policial que ha dado origen a las presentes actuaciones se inició y desarrolló dentro de los límites legalmente establecidos", para lo que considera imprescindible comprobar "las fechas precisas en que se produjeron visualizaciones o accesos a las bases de datos policiales bajo su gestión, así como a cualesquiera otras fuentes de información manejadas" por los investigadores, como el Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO) o el Sistema de Registro de Investigaciones del CITCO y el SINVES-Aquila), en relación con Koldo, pero también respecto de su exmujer Patricia Úriz y su hermano Joseba.

También plantea que se informe de si se accedió a "registros mercantiles, datos catastrales, información de cuentas bancarias y cualesquiera otros datos a los que los funcionarios de la Guardia Civil tengan acceso en el ejercicio de sus funciones", lo que considera "directamente relevantes para determinar la licitud del origen de la investigación y, en consecuencia, para evaluar la validez del material probatorio incorporado al procedimiento".

El recurso critica que la resolución rechace la realización de la prueba solicitada y afirme "categóricamente que no ha existido investigación prospectiva", pero no explique "cuáles son los elementos de juicio que permiten alcanzar esa conclusión ni qué actuaciones policiales previas han sido verificadas para descartarla. La mera afirmación de que los hechos están 'perfectamente identificados' no equivale a una comprobación objetiva de la regularidad de los accesos policiales a bases de datos durante la fase preprocesal".