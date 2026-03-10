Felipe VI asiste a la investidura de Kast en un Chile que gira hacia la ultraderecha

El rey Felipe VI se encuentra desde este martes en Santiago de Chile para asistir a la toma de posesión de José Antonio Kast, que este miércoles asumirá la presidencia del país en una ceremonia en el Congreso Nacional de Valparaíso. El líder del Partido Republicano, situado en la derecha radical chilena, releva al presidente saliente Gabriel Boric y abre un nuevo ciclo político en el país tras su victoria electoral.

La presencia del jefe del Estado español responde a la tradición diplomática por la que España está representada en las investiduras presidenciales iberoamericanas al más alto nivel institucional. Felipe VI desempeña esta función desde hace tres décadas por encargo de su padre Juan Carlos I, primero como príncipe de Asturias y después como Rey. Solo desde 2014, cuando asumió el trono, ha estado en 19.

Antes de la ceremonia del miércoles de la una de la tarde en Chile (cuatro horas menos en España), el Monarca mantiene una agenda de contactos políticos en Santiago con motivo de la llegada de delegaciones internacionales. Felipe VI se reúne con Kast y el presidente saliente chileno, Gabriel Boric, y con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el mandatario de Honduras, Nasry Asfura. José Manuel Albares, ministro de Exteriores, acompaña al jefe del Estado en este viaje.

La opositora venezolana aprovechará para participar en varias actividades y ver a los compatriotas que viven en Chile

La ceremonia se celebrará en el Congreso Nacional en Valparaíso, donde Boric entregará la banda presidencial al nuevo mandatario, que posteriormente tomará juramento a su gabinete. La investidura reunirá en Chile a numerosos dirigentes internacionales en un momento de cambio político en el país suramericano. Entre los asistentes se encuentra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, así como otros jefes de Estado y representantes internacionales que participarán en los actos del relevo presidencial. Entre las figuras presentes en Santiago estos días también se encuentra la líder opositora venezolana María Corina Machado, invitada a la ceremonia por el propio Kast. Según la información de la Zarzuela, Felipe VI no tiene previsto reunirse a solas con ninguno de los dos aunque podrá saludarlos en la ceremonia.

Machado, una de las principales referencias de la oposición al chavismo, aprovechará su visita para participar en varias actividades políticas y mantener contactos con la comunidad venezolana residente en Chile, han informado fuentes de la disidencia en Madrid. Machado busca reforzar apoyos internacionales para impulsar una transición política en el país caribeño tras la operación militar lanzada por EEUU y la captura de Nicolás Maduro.

Tras la ceremonia en Valparaíso, el nuevo presidente chileno ofrecerá un almuerzo oficial a las delegaciones internacionales en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, al que asistirá Felipe VI.