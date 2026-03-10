Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cancelaciones FallasFallero infantil BenimàmetTiempo FallasTransporte FallasTienda 9 MercadonaResultados MercadonaSalarios MercadonaDiscriminación Paterna
instagramlinkedin

Política

El PSOE expulsará del grupo municipal de un pueblo de Palencia a un concejal que cambió de sexo para recibir ayudas

Manuel Garrido no está afiliado al partido pero los socialistas le expulsarán del grupo porque "las leyes están para garantizar derechos, no para aprovecharse de ellas"

La secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, en el momento en que ha anunciado que el partido ha iniciado la expulsión del Grupo Socialista en Carrión de los Condes de Manuel Garrido.

La secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, en el momento en que ha anunciado que el partido ha iniciado la expulsión del Grupo Socialista en Carrión de los Condes de Manuel Garrido. / Almudena Álvarez / EFE

L. Á. S.

El PSOE de Palencia, que dirige Miriam Andrés, ha iniciado ya el expediente de expulsión del grupo municipal de un concejal de Carrión de los Condes que cambió de sexo el pasado diciembre para solicitar ayudas para mujeres apicultoras. Como ha confirmado la también alcaldesa de la capital palentina a este diario, "las leyes están para garantizar derechos, no para aprovecharse de ellas".

El Partido Socialista palentino confirma que Garrido no está afiliado a la formación, pero igualmente ha decidido expulsarle del grupo al considerar poco ética su actuación. Como ha informado el diario Abc, el edil cambió legalmente al sexo femenino para acceder a ayudas destinadas a las mujeres agricultoras. "No sé por qué no lo hace todo el mundo", habría dicho Garrido al citado medio de comunicación.

Los socialistas argumentan que su expulsión del grupo se basará en el incumplimiento del código ético del partido. Porque, aunque no es afiliado, sí lo firmó para ser cargo público por esta formación.

Noticias relacionadas

La intención de Garrido es acceder a ayudas para mujeres apicultoras, ya que él es productor de miel. Según él mismo ha explicado al citado periódico, no encuentra mucho sentido a la ley que fue impulsada por el PSOE. Y que tomó la decisión de cambiar de sexo en parte "como un acto de rebeldía".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  2. Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
  3. Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
  4. Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
  5. Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València
  6. Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
  7. Mercadona presenta hoy los resultados históricos de 2025, que mejoran en cifra de negocio y beneficios
  8. Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo

Los arroceros abogan en Sueca por variedades resistentes a una plaga que ya amenaza el cultivo de las tradicionales

Los arroceros abogan en Sueca por variedades resistentes a una plaga que ya amenaza el cultivo de las tradicionales

Gandia rehabilita otras 32 viviendas en Benicanena con una inversión de un millón de euros

Gandia rehabilita otras 32 viviendas en Benicanena con una inversión de un millón de euros

Corberán a Pepelu en medio del éxtasis: "¿Quién tira el penalti?"

Corberán a Pepelu en medio del éxtasis: "¿Quién tira el penalti?"

Utiel aborda los desafíos y oportunidades de la España rural con la presencia de la infanta Elena

Utiel aborda los desafíos y oportunidades de la España rural con la presencia de la infanta Elena

El Ayuntamiento de Manises suspende un partido de fútbol femenino tras hallar cristales en el césped

El Ayuntamiento de Manises suspende un partido de fútbol femenino tras hallar cristales en el césped

El Ayuntamiento de Paterna sortea sesiones de fotos familiares por compras en comercios para celebrar el Día del Padre

El Ayuntamiento de Paterna sortea sesiones de fotos familiares por compras en comercios para celebrar el Día del Padre

La cara más sensible de Gandia: Unas Fallas inclusivas con kits sensoriales para personas con autismo

La cara más sensible de Gandia: Unas Fallas inclusivas con kits sensoriales para personas con autismo

Juan Giner desmiente al PSPV: "No hay ningún PAI relacionado con Forn d'Alcedo"

Juan Giner desmiente al PSPV: "No hay ningún PAI relacionado con Forn d'Alcedo"
Tracking Pixel Contents