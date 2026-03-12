El nuevo DAO de la Policía toma posesión con la orden de ser "implacable" con el acoso y recuperar la confianza social en el cuerpo

El comisario principal José Luis Santafé Arnedo es ya el nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, después del acto de toma de posesión de su cargo, celebrado este jueves en el Complejo Policial de Canillas (Madrid), donde ese cuerpo de la Seguridad del Estado tiene su principal base.

La ceremonia ha sido un refrendo simbólico, la escenificación de la orden de Interior 178/2026, esa con la que el pasado día 6 se daba carne de BOE al relevo al frente de los uniformados de la Policía tras estallar el escándalo que produjo la caída del anterior DAO, José Ángel González, acusado en una querella que investiga la justicia como presunto autor de una agresión sexual a una inspectora de policía con la que tenía relación.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlska, abraza al nuevo DAO de la Policía Nacional / José Luis Roca

Como no podía ser de otra manera, la ceremonia se ha desarrollado marcada por el impacto de ese escándalo, el caso que ha llevado a este relevo en plena espina dorsal de la Policía.

"Se investigará a fondo"

En su salutación como nuevo DAO, ha contado Santafé que, estos días, cuando ya se supo que sería el nuevo número 2, un amigo de confianza le dijo que no sabía si era el mejor momento para aceptar un cargo como este, con la legislatura próxima a su vencimiento, y con la policía aún conmocionada por el golpe. Y él le contestó: "Amigo, siempre es un buen momento para ayudar a la Policía".

En su llegada al puesto en el que pilotará la acción de 76.000 hombres y mujeres, ha tirado el nuevo jefe de un símil de artesano: “La policía es un reloj de precisión con 76.000 piezas. Las piezas, en su mayoría, encajan y funcionan bien. Si alguna falla y no cumple su función, es necesario sustituirla o repararla. Y eso se hace siempre, afecte a quien afecte, incluidos los mandos”.

Y ha aprovechado para reivindicar la imagen de integridad del Cuerpo... y la figura de los mandos. La práctica totalidad de los comisarios principales del Cuerpo le escuchaban cuando ha afirmado que “pensar que quienes ostentan un nivel mayor de responsabilidad son piezas que fallan per sé, considerar que tienen comportamientos impropios, no es correcto, no es justo, y sobre todo no es cierto”.

Lo ha dicho Santafé pensando -ha confesado- en sus dos hijos, José Luis y Paloma- ambos policías de la escala básica, “a quienes no podría mirar a la cara si no fuera así”.

El comisario José Luis Santafé agradece los aplausos de sus compañeros tras jurar el cargo como nuevo DAO / José Luis Roca

El nuevo DAO, formado en las áreas de seguridad ciudadana, que hasta ahora era jefe superior de la Policía en Baleares, donde se ganó la confianza de la secretaria de Estado de Seguridad, la mallorquina Aina Calvo, llega con el propósito de recuperar la integridad en todos los rincones de la institución: “Cualquier acoso, o abuso, se investigará a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias”, ha prometido. Antes, dirigiéndose al público, el director general de la Policía, Francisco Pardo, le ha pedido al nuevo número 2 que sea "implacable" con los comportamientos irregulares.

Han flanqueado estas palabra una ceremonia celebrada cuando aún resuenan en los medios las grabaciones de un acoso laboral violento de un jefe policial a una subordinada, además del caso de violación que ahora investiga la Justicia.

Dolor

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado a los policías reunidos en el gran salón de actos del complejo policial acusando el golpe recibido con el escándalo del anterior DAO. "No voy a ocultar mi profunda decepción, diría que mi dolor, al conocer lo sucedido", ha admitido. En su intervención ha descrito la trascendencia del caso de supuesta violación: "Recientes episodios que están en la mente de todos han dañado la imagen del Cuerpo en la sociedad, porque cuestionan uno de los valores que deben vincularnos a todos: la igualdad real entre hombres y mujeres".

Marlaska ha formulado el encargo primero para el nuevo alto jefe policial: "Somos los primeros obligados a dar ejemplo con una conducta ejemplar", ha dicho, y ha remachado: "Traicionar la confianza deposiada en la Policía Nacional es intolerable y nos obliga a recuperar el crédito social mermado".

El titular de Interior ha recordado que la lucha por la igualdad de hombres y mujeres es "una de las señas de identidad de una sociedad como la nuestra, la española, que rechaza el machismo estructural contra las mujeres y su impunidad".

En el estrado, a la izquierda del atril de los discursos, escuchaban sentados los miembros de la Junta de Gobierno de la Policía, comisarios y comisarias, algunos de cuyos nombres, los de ellas, se barajaron para el puesto que ahora ocupa Santafé, pues el ministro quería una mujer al principio del proceso de selección.

Presentes también en la primera fila de invitados estaban otras dos mujeres: la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y la secretaria de Estado directora del CNI, Esperanza Casteleiro, entre otras autoridades.

Revisar los protocolos

Aludiendo al escándalo cuya onda expansiva no ha desaparecido aún, Santafé ha asegurado: “Estaremos muy atentos a la revisión de los protocolos, nuestros procedimientos para afrontar estas situaciones con la mirada puesta en el apoyo a las víctimas”.

Antes, el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha enviado un mensaje interno contra los protagonismos en las escalas superiores del Cuerpo: "Cuando un español marca el 091, no piensa en debates internos ni nombres propios; piensa en protección, en ayuda, en que alguien acudirá. No podemos permitirnos fallar a esa confianza".

Ha dicho Pardo que, con el nombramiento de Santafé, "iniciamos una nueva etapa; no es una mera sustitución de nombres, es una reafirmación de nuestros principios".

Esos principios son, según ha enumerado, "honor, integridad, honradez, disciplina, vocación de servicio público, valores que no son negociables". Y esos valores, ha recordado, "incluyen el respeto y la igualdad real entre hombres y mujeres". Una vez fijados, le ha encargado a su nuevo número 2 que sea "implacable con las conductas que se desvíen de esos valores".

El nombramiento de Santafé es un punto de sutura en el desgarro que es para la Policía la caída del anterior DAO, José Ángel González, que la próxima semana está citado a declarar en un juzgado de violencia contra la mujer por la querella en la que se le acusa de agresión sexual con penetración. Este escándalo sin precedentes en el cuerpo, supuso la dimisión -anticipándose al cese- de quien había conseguido convertirse en mando carismático saliendo, como ahora su sucesor, de un puesto discreto y sin paso previo por la Junta de Gobierno de la Policía.

Pese a que sustituto y sustituído provienen de la misma madera de la Policía, de seguridad ciudadana, no de investigación, hay un síntoma de cambio en sus curriculos: "Jota" González provenía de la Academia General Militar, o sea, en el argot interno, era un "botas"; Santafé Arnedo es el primer DAO formado en la Academia de Policía de Ávila.