Cuerpo apunta a rebajas fiscales en electricidad, pero no en alimentación, en las medidas por la guerra de Irán

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mostró este viernes la disposición del Gobierno a aprobar ya rebajas fiscales en la electricidad en el paquete de medidas para hacer frente al impacto de la guerra de Irán, aunque rechazó que dichas rebajas fiscales puedan extenderse a la alimentación.

Así se expresó Cuerpo en una entrevista en RNE, recogida por Servimedia, donde descartó también que el Ejecutivo vuelva a aprobar la rebaja de 20 céntimos en los precios de la gasolina y el diésel aplicada con motivo de la guerra en Ucrania. Después de que defender que se ha reforzado la vigilancia de los últimos días, con un análisis diario de la fijación de precios en todas estas estaciones de servicio para evitar que haya "ninguna situación anómala".

Al tiempo que auguró un repunte de la inflación en marzo -tras confirmarse hoy que en febrero se mantuvo en el 2,3 %-, porque la guerra contra Irán ha impactado en el precio de los carburantes en España, en particular en el gasóil, aunque de momento no se ha contagiado a los precios de la alimentación.

Cuerpo aseguró que “habrá medidas para limitar el efecto de la subida de los carburantes en los bolsillos”, medidas que prestarán especial atención a sectores como el campo, la pesca o el transporte.

Esa protección frente a la subida de los carburantes formará parte del paquete de medidas urgentes que el Gobierno prevé aprobar la próxima semana, aunque Cuerpo ha dicho que todavía "no sabe el día" que se llevará el decreto ley. Es más, a a si se aprobarán ya el próximo martes en el Consejo de Ministros, aseguró no saberlo. “Estamos avanzando lo más rápido que podemos y lo haremos con la mayor celeridad posible”, apuntó.

“Tenemos el plan sobre la mesa y lo estamos acabando de perfilar”, añadió el ministro, en referencia a los contactos con los sectores afectados, los agentes sociales y los grupos parlamentarios para que el paquete de medidas “tenga el mayor consenso posible”. "Estuvimos hablando ayer con las distribuidoras de comercio minorista y nos señalaban que no hay una afectación a los precios en general en la alimentación, pero estaremos muy vigilantes también", agregó.

A este respecto, defendió que se debe tener en cuenta que la situación no es tan grave como cuando se produjo la guerra en Ucrania algo que se refleja en el hecho de que la Comisión Europea no permite saltarse las reglas fiscales tal y como ocurrió también con la pandemia.

Sobre el futuro real decreto, explicó que tendrá cuatro partes. La primera serán medidas estructurales orientadas a impulsar la electrificación de la economía y el despliegue de renovables para reducir la dependencia del gas y el petróleo.

Además, habrá tres tipos de ayudas: las destinadas a reducir la fiscalidad de los servicios energéticos, las relativas a los carburantes y las de protección de colectivos vulnerables como la prohibición de cortes de suministros.

Por último, según indicó Cuerpo, el Ejecutivo se reservará la posibilidad de aplicar nuevas medidas en el futuro en función de si la situación económica se empieza a deteriorar por el impacto de la guerra, algo que según reveló no se ha producido hasta ahora.