Los vigilantes aduaneros se manifiestan con policías y guardias civiles exigiendo mejoras laborales y estatus de profesión de riesgo

Agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) se han concentrado este sábado en Madrid como miembros de la plataforma JuntosPolGC -de reciente creación, y que se define como "apolítica y asindical"- para exigir plena equiparación salarial con las policías autonómicas, una jubilación en la que no pierdan poder adquisitivo y el reconocimiento de la cualificación de profesión de riesgo para su actividad laboral.

Los manifestantes han recorrido la calle Alcalá entre la Puerta del Sol y la plaza de Cibeles, considerando que no se han cumplido los objetivos que han venido defendiendo las centrales sindicales de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En este acto de protesta se ha registrado la novedad de que, por primera vez, haya participado también la policía más veterana del Estado, los agentes de la Agencia Tributaria. El SVA comparte con policías y guardias civiles investigaciones contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y el crimen organizado. Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera han participado en la manifestación encuadrados en la entidad sindical JUSVA.

Terreno perdido

El coordinador de esa organización, Jorge Samblás, cree que participar en la manifestación "cumple con el propósito que motivó la fundación de JUSVA: estar codo con codo con el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado, no solo en el terreno operativo, también en la lucha por las condiciones laborales y retributivas, en lo que nos hemos quedado muy atrás".

En la organización de vigilantes aduaneros se proponen "recuperar el terreno perdido por años de abandono sindical". Para ello se han sumado a la plataforma JuntosPolGC, entre cuyos emblemas proyectan incluir en futuras movilizaciones las 'haches' de las Haciendas Reales, cuerpos que fueron origen del cuerpo.

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En JUSVA comparten el objetivo estratégico de la plataforma, cuyos promotores creen que la forma de conseguir sus objetivos es la unión de cuerpos policiales en las reivindicaciones ante los dos ministerios de los que dependen: Interior y Hacienda.