Las cuentas de los candidatos
Pactómetro de Castilla y León: cuándo será la investidura, cómo se elige al presidente y cuántos votos necesita
El reglamento de las Cortes de Castilla y León establece que el aspirante debe conseguir la mayoría absoluta en la primera votación o, en su defecto, la mayoría simple en la segunda votación
Jose Rico
Las elecciones autonómicas de Castilla y León han determinado el reparto de los 82 procuradores de las Cortes regionales, uno más que en los comicios de 2022 tras sumar un escaño por la provincia de Segovia. Los diputados de la 12ª legislatura se distribuyen de la siguiente manera entre las nueve circunscripciones: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Ávila (7), Palencia (7), Segovia (7), Zamora (7) y Soria (5).
Así pues, la mayoría absoluta en el nuevo mandato pasará a ser de 42 procuradores y esa es la cifra de apoyos que deberá buscar en el hemiciclo el futuro candidato a la investidura. El reglamento de las Cortes de Castilla y León establece que el aspirante debe conseguir la mayoría absoluta en la primera votación o, en su defecto, la mayoría simple (más votos a favor que en contra) en la segunda votación, que se celebraría 48 horas después de la primera.
En el siguiente gráfico puedes calcular las posibles mayorías en función del resultado del escrutinio.
Antes de llegar al debate de investidura, la primera fecha en el calendario será el martes 14 de abril, día en que tendrá lugar la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León, a las 11.30 horas.
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