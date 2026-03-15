Vox presume de no tener "techo" tras su resultado en Castilla y León y reclama "plazos estrictos de cumplimiento"

"Hoy es el día de celebrar este resultado histórico y mañana será el día de ponernos a trabajar y de hacer valer todos vuestros votos", reflexionó Carlos Pollán, hasta ahora presidente de las Cortes en Castilla y León y candidato de Vox en estas elecciones autonómicas tras lograr 14 escaños, uno más que los que alcanzaron hace cuatro años. Poco después, desde Madrid y como es habitual, Santiago Abascal protagonizó una breve intervención en la que sacó pecho del hasta la fecha mejor resultado de su partido en unas elecciones desde que lo fundase hace más de una década: "Esta noche se demuestra que a pesar de todos los intentos, de los innumerables y constantes intentos, no hay techo para Vox. Paso a paso, pueblo a pueblo y región a región, avanzamos hablando exclusivamente de los problemas reales de los españoles", blasonó, citando entre ellos la "inseguridad"; "el colapso de todos nuestros servicios públicos, en especial las ayudas sociales y los servicios sanitarios" y "la voracidad fiscal de las instituciones y el malgasto del dinero de los españoles".

Pollán, por su parte, señaló: "Algunos tendrán prisa en repartirse los sillones. Nosotros tenemos prisa, pero por cambiar las cosas. Medida a medida, partida a partida y con plazos para realizar esas medidas", afirmó el candidato autonómico, sin referencia alguna a la necesidad de un pacto por parte del PP para garantizar la continuidad de Alfonso Fernández Mañueco. "Se confirma que Vox es una realidad consolidada", reivindicó, y por ello "lo que ha quedado claro una vez más hoy es que Vox va a influir de una manera determinante en las políticas que se apliquen en Castilla y León a partir de hoy."

Una negociación que debe hacerse, dijo, "con garantías y con plazos estrictos de cumplimiento, como ya estamos haciendo en otras partes de España. No vamos a decepcionar a los más de 220.000 castellanos y leoneses que han confiado su voto en nosotros. Haremos valer cada uno de sus votos", dejó claro el candidato de Vox. La extrema derecha consolida en la región más grande de España lo que ya fue un éxito en 2022, cuando alcanzó un 17% del voto hasta ese momento nunca visto en su historia, y que ya permitió a Juan García-Gallardo convertirse en el primer vicepresidente autonómico de la formación. Ahora gana más de un punto porcentual del voto y un procurador más, pasando de 13 a 14 en las Cortes.

Al contrario que en otras ocasiones, el candidato de Vox hizo la valoración sobre la noche electoral sin el acompañamiento de ningún dirigente de la dirección nacional, como ocurrió en las pasadas citas en Extremadura y Aragón. La euforia también fue algo más contenida que la que se veía en las dos citas autonómicas anteriores, donde la formación de Abascal duplicó los resultados y pese a que ahora han "roto el techo mayor de Vox hasta ahora en España". Es más, "en primer lugar", quiso "felicitar a Mañueco por ser la fuerza más votada en estas elecciones". Un tono mucho más conciliador que el de pasadas citas electorales.

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Abascal no rehuyó la espinosa cuestión de las negociaciones globales con el PP, ahora ya con tres comunidades con presidentes en funciones, la extremeña María Guardiola, el aragonés Jorge Azcón y el propio Mañueco. "Es urgente que vayamos a lo importante, a lo que toca a partir de mañana. Porque tres regiones españolas esperan, urgentemente, un cambio de rumbo. Lo van a tener, podemos garantizarlo. Pero no nos pregunten por los sillones, vamos a negociar medida a medida, con plazos de cumplimiento y garantías de cumplimiento", afirmó Abascal. El presidente de Vox prometió que su partido será "implacable en la defensa del interés general, del interés de España y de todos los españoles. Pero muy especialmente, en las próximas semanas, nos van a ver defendiendo los intereses de los castellanos y leoneses, de los extremeños y de los aragoneses", concluyó su brevísima alocución desde la sede central de su partido en la calle Bambú de Madrid, donde este lunes se reunirá la cúpula de Vox para analizar el escenario después de estas elecciones.