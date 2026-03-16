Tras Castilla y León toca Andalucía y el duelo de Moreno y Abascal se recrudece: "Supongo que son los nervios de poder perder la mayoría absoluta"

Era una buena mañana para el presidente andaluz, Juanma Moreno, el próximo protagonista del calendario electoral abierto en España. La siguiente parada será en Andalucía y los resultados de Castilla y León le permiten convocar las elecciones andaluzas en un escenario favorable a sus intereses. Su compañero Alfonso Fernández Mañueco ha conseguido frenar el ascenso de Vox que quita el sueño a los populares. El PP ha demostrado que el partido de Santiago Abascal tiene techo. Por eso este mismo domingo por la noche desde su equipo más directo se congratulaban: "Buena noche electoral para el PP y sin duda muy buena señal para lo próximo que viene en Andalucía".

Moreno, que participó en un foro de El Español, descartó que sea este mismo lunes cuando pulse el botón electoral. Él ha dicho que disolverá el Parlamento andaluz y convocará elecciones en abril y desde su equipo aseguran que así se mantiene su hoja de ruta. La idea es que la cita con las urnas en Andalucía llegue a final de mayo o durante el mes de junio. Moreno debe jugar con muchas citas pendientes en el calendario y que pueden interferir en que la gente vaya a votar: desde fiestas y romerías, como la Feria de Sevilla y El Rocío, hasta la visita del Papa a España, que llevará a muchos de sus votantes desde Andalucía al gran acto previsto en Madrid.

Y llegó Abascal

Que la tensión electoral crece se ha evidencia en el choque directo con Santiago Abascal. Moreno analizó sobre los resultados de Castilla y León que los ciudadanos "castigan y penalizan" a los partidos que "bloquean y no son serios", en clara alusión a Vox y su estrategia en Extremadura y Aragón, donde son imprescindibles para que el PP forme gobierno y no acaban de sellar ningún tipo de pacto. Sus consideraciones tuvieron respuesta directa de Santiago Abascal, visiblemente molesto con el presidente andaluz. "Moreno Bonilla está queriendo convertirse en analista de los resultados electorales de Vox diciendo que nos ha pasado factura. ¿Qué es lo que nos ha pasado factura? Si hemos crecido", advirtió Abascal, convencido de que "Vox ha superado sus resultados en Castilla y León y lo ha hecho firmando el mejor resultado electoral que nunca ha tenido en ninguna región".

De paso tiró de memoria para arremeter contra el presidente andaluz: "Ante la afirmación de Moreno Bonilla, supongo que son los nervios de poder perder la mayoría absoluta en Andalucía y de tener que formar una coalición de gobierno, de tener que iniciar un verdadero cambio de rumbo, que ha sido frustrado en Andalucía con el señor Juanma Moreno, que jamás ha agradecido a Vox gobernar en Andalucía".

El líder de Vox recordó que el PP llegó al gobierno en diciembre de 2019 gracias al apoyo de Vox, que irrumpió con 12 escaños en el Parlamento andaluz y dio su apoyo a la coalición de PP y Cs en la Junta para acabar con casi 40 años ininterrumpidos de gobiernos socialistas en Andalucía. “El Partido Popular no habría gobernado nunca en Andalucía si no llegase por la irrupción de Vox”, sacó pecho Abascal, “porque fue perfectamente incompetente durante 40 años para echar al socialismo más corrupto de toda España”. “Tuvo que llegar Vox para poder articular esa mayoría y bueno, el señor Moreno ha conseguido incluso disfrutar de una mayoría absoluta que supongo que teme perder”, apostilló. En esta última legislatura, pese a tener 14 escaños, Vox ha sido una fuerza irrelevante ante la sólida mayoría absoluta del PP.

El PP está listo para convocar

Los sondeos que maneja Moreno y su gabinete señalan que se ha recuperado su imagen del golpe grave que supuso la crisis de los cribados de cáncer de mama. Ahí, desde octubre a diciembre, llegaron a caer más de diez puntos porcentuales lo que alejaba de forma importante la mayoría absoluta. Ahora, tras la gestión de la tragedia ferroviaria de Adamuz y el temporal que azotó Andalucía el pasado febrero, su imagen se ha recuperado. "Estamos al filo de la mayoría absoluta", insisten en su equipo. Ahora mismo el PP tiene 58 diputados en la Cámara andaluza y para mantenerse con absoluta necesitan 55. Efectivamente, para el PP en Andalucía tener que coaligarse con Vox sería un duro revés político. Moreno defiende que su liderazgo nada tiene que ver con el partido de extrema derecha, de hecho él pesca en el centro político y necesita a los votantes del PSOE para mantener su absoluta. La relación con Vox es pésima en todos los sentidos y negociar con ellos sería muy complicado.

El tándem Sánchez-Montero

No sólo el PP tiene ante sí un enorme reto. Los resultados de Castilla y León para el PSOE han demostrado que un candidato del territorio da mucho mejor resultado que enviar a alguien desde el Consejo de Ministros, como ocurrió en Aragón con la exportavoz del Gobierno y exministra de Educación Pilar Alegría. Con la vicepresidenta María Jesús Montero como candidata del PSOE andaluz la estrategia de Pedro Sánchez alcanza su máxima expresión: en Andalucía como en ningún otro territorio el presidente del Gobierno se examina junto a su vicepresidenta en las urnas. Caer por debajo de los 30 escaños que obtuvieron en 2022 sería un auténtico fracaso. Después de haber quitado a un candidato, Juan Espadas, para colocar a Montero, horadar ese suelo tendría muchas lecturas y ninguna positiva. Las encuestas, hasta el momento, no son buenas para el PSOE y auguran un castigo de los andaluces en las urnas. El PSOE confía en movilizar a su electorado y en elevar la tensión. Intentan además sobreponerse a la estrategia de la marca Juanma, que habla más de lo humano que de lo político, y cambiar el eje de la campaña andaluza hacia un examen de la gestión del Gobierno andaluz, con la sanidad pública como protagonista. No es una misión fácil.

La "reflexión de la izquierda"

La otra gran lectura de Castilla y León la tiene que hacer la izquierda, que acudió dividida a las urnas y ha desaparecido del mapa político, sin representación en las Cortes. Ese hundimiento ha agitado Andalucía. Los diputados de Podemos que están a favor de integrarse en la candidatura de Por Andalucía, con IU y Sumar, pidieron una reflexión y la formación morada ha admitido que ahora “toca reflexionar”. En Andalucía, a la izquierda del PSOE concurrirán, de momento tres papeletas: Por Andalucía (IU y Sumar), Podemos y Adelante Andalucía. La división del voto castigaría a estos partidos y puede beneficiar a Vox.