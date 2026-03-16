Reconocimiento
Felipe VI admite que hubo "mucho abuso" en la conquista de América
Durante una visita a la exposición 'La mujer en el México indígena', en el Museo Arqueológico Nacional, el rey ha asegurado que algunos hechos "no pueden hacernos sentirnos orgullosos" con el criterio y los valores de hoy en día
EFE
Felipe VI ha asegurado este lunes en Madrid que hubo "mucho abuso" en la conquista de América y ha asegurado que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, "obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", aunque ha indicado que deben conocerse en su justo contexto.
El rey ha hecho estas declaraciones durante una visita no oficial a la exposición 'La mujer en el México indígena', que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 22 de marzo junto con el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, que han sido colgadas en redes sociales por la Casa Real.
Durante el recorrido por la muestra, el monarca ha considerado que no obstante hay que conocer estos hechos "en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso".
Y así, "sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día", ha recalcado Felipe VI.
"Es decir, los propios Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso (…) Y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más", ha indicado el rey.
Esta muestra, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con el Ministerio de Cultura de España, el Instituto Cervantes y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), profundiza en el contexto social de las mujeres indígenas desde época prehispánica.
- Paterna reparte pañuelos rojos para identificar a las mascotas sensibles al ruido de los petardos en Fallas
- Los secretos de la cancelación de Morrissey: la elección del hotel, los caprichos de la estrella y el seguro por lo que pudiera pasar
- La Diputació de València reabre la CV-395 entre Chera y Sot de Chera tras una inversión de 5,23 millones
- El metro, a prueba el primer día que recoge a los pasajeros de Cercanías para llegar a la mascletà
- Viajeros del metro en Torrent: 'La alcaldesa de València se ha lucido
- Los reyes de la pólvora dispararán en las Fallas de València 2026: las mascletaes, pirotecnias y castillos que iluminarán la ciudad
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Primeros espadas de la arquitectura y la ingeniería para diseñar la terminal de trenes del Estación Central de València