Tribunales
La Fiscalía pide rechazar la segunda querella contra la magistrada de la dana y su marido, también juez
El Ministerio Público considera que en "los hechos relatados no alcanzan el umbral del ilícito penal"
La querella la presentó el abogado y youtuber Ruben Gisbert
La Fiscalía provincial de Valencia pide rechazar la segunda querella contra la magistrada de la dana, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, y contra su marido, también juez en el Tribunal de Instancia 4 de València, Jorge Martínez Ribera, según un comunicado remitido por la portavocía del Ministerio Público.
La querella contra ambos magistrados la presentó el abogado y agitador youtuber, Rubén Gisbert, contra ambos magistrados por los presuntos delitos de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir determinados delitos.
Desde la Fiscalía aseguran en el comunicado que "el análisis detallado de los hechos objeto de querella, así como el estudio jurisprudencial de cada uno de los delitos por los que se formula arroja criterios sólidos que permiten concluir que los hechos relatados no alcanzan el umbral del ilícito penal". En el informe presentado por la Fiscalía concluye que "no concurren los elementos configuradores de los delitos mencionados por lo que la Fiscalía solicita la inadmisión y archivo de la querella".
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra lleva 16 meses instruyendo una causa en la que ha tenido que lidiar con múltiples presiones externas e intentos de apartarla del caso, como la primera querella ante el Tribunal Superior de Justicia por prevaricación presentada por el pseudosindicato ultra Manos Limpias (que también fue archivada), hasta la batería de quejas interpuestas ante el CGPJ por los dos investigados en la causa de la dana, Salomé Pradas y Emilio Argüeso. Ruiz Tobarra ha recabado más de 500 testimonios que incluyen a las familias de las víctimas, a los responsables de la emergencia, al núcleo duro en la Generalitat e incluso a la periodista que pasó la tarde con Carlos Mazón, cerrando así el círculo en torno al expresident, cuya investigación como responsable último de las 230 muertes solicitó la jueza al TSJCV el pasado 24 de febrero, aunque la Fiscalía ha pedido a la magistrada que siga investigando.
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