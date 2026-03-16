Un sindicato ferroviario pide investigar a cinco profesionales de ADIF, Ayesa y Maquisaba por el accidente de Córdoba

El sindicato ferroviario Alferro ha solicitado al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) que investigue a cinco profesionales de Adif, Ayesa (ingeniería) y Maquisaba (constructora) por su supuesta participación en la ejecución de las soldaduras que se investigan como posible origen del accidente de Adamuz (Córdoba), que provocó 46 víctimas mortales.

En un escrito dirigido el 13 de marzo a la plaza 2 de Instrucción, que investiga las causas del siniestro, cuestiona que Adif haya aclarado ahora el 'Informe de soldaduras aluminotérmicas del PB de Adamuz', fechado en los meses de mayo y junio de 2025. Según argumenta, el administrador habría corregido la información sobre la dureza del acero utilizado en una soldadura, ubicada junto al origen del descarrilamiento, para demostrar que cumplía la normativa.

La rotura de un riel y de una junta provocaron, supuestamente, la salida de vía de tres vagones del Iryo, que colisionaron con un Alvia que circulaba en sentido contrario. En la actualidad, se investigan las causas y Alferro recuerda que una de las hipótesis es la existencia de una soldadura defectuosa, que unía un carril de 2023 y acero de grado R350HT, con otro de 1989 y acero R260.

Critica "la actuación irresponsable de Adif"

En opinión del sindicato, la información facilitada por el administrador al juzgado "pone de relieve la actuación irresponsable de Adif, denunciada por la Policía Judicial en su oficio de 7 de febrero de 2026, dando cuenta cómo el día 22 de enero de 2026 (cuatro días después del accidente) el encargado de la base de mantenimiento de Adif en Hornachuelos recibe orden verbal del jefe de área para que se retiraran los cupones de rieles, entre los que hay soldaduras, y su traslado a la base de mantenimiento de AVE, habiendo realizado ensayos de dureza en dichos rieles, entre los que encontraban los que pretendía analizar la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios)".

Alferro apunta la necesidad de "investigar si la carga de cada una de las soldaduras que pudieron intervenir en el accidente eran del grado de acero adecuado, a saber: R350HT, utilizada para unir carriles nuevos, regenerados o usados, del mismo tipo de perfil y con igual grado de acero, o R260, que, como excepción, se podrá utilizar para soldar carriles de diferente grado de acero, teniendo en cuenta que para efectuar dicho soldeo se utilizará la carga correspondiente al acero de menor grado de ambos carriles, según lo establecido en la UNE-EN 13674-1".

La denuncia del sindicato

En el escrito remitido a la jueza instructora lamenta que "tras ocurrir el accidente, pretende hacernos creer Adif que dicho parte (elaborado el año pasado) es erróneo y que la carga de soldadura R350HT se aplicó a los puntos kilométricos 318+536 y 318+479, mientras que la carga R260 se aplicó al P.K. 318+681, en contra de lo que aparece en el documento original".

Trabajos de Adif en la zona del accidente de Adamuz para reponer el servicio ferroviario. / CÓRDOBA

Así, argumenta que "el presunto error se descubre a posteriori de haber ocurrido el accidente, cuando en la ejecución y revisión de la soldadura en cuestión (P.K. 318+681) intervienen, al menos, cuatro personas (...) Sorprende que un error tan sustancial no se advierta sino después de haber ocurrido el accidente. Y, ello, a la vista de la actuación de Adif, después de haberse hecho ensayos sobre las soldaduras en cuestión sin permiso de la autoridad jurisdiccional". También entiende que "de las pruebas que se aportan (por Adif) no resulta incontrovertido dicho error".

Por último, abunda en que "descubre el autor de la nota aclaratoria que se hicieron ensayos en los cupones que contenían soldaduras y que se depositaron en la base de mantenimiento de Adif de Hornachuelos, a pesar de las indicaciones de la UOPJ (Policía Judicial), por orden judicial, de que solo eran depositarios de los elementos recogidos en el lugar del accidente".

Solicita pruebas nuevas

Así las cosas, Alferro plantea al juzgado el desarrollo de pruebas nuevas para esclarecer esta catástrofe de la alta velocidad. El sindicato detalla que (de acuerdo con la información de la Policía Judicial) la CIAF ha solicitado analizar en el laboratorio cuatro muestras de soldadura, correspondientes al hilo derecho y al hilo izquierdo de la vía 1 en el P.K. 318+479 y en el P.K. 318+536. No obstante, entiende que "resulta fundamental añadir las correspondientes a la vía 1 del P.K. 318+681. Y para el caso de que alguna de estas soldaduras haya resultado destrozada, siempre se podrán analizar los restos de carriles -o trazas- que la contenían", matiza.

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Además, considera "fundamental para el esclarecimiento de los hechos" interrogar a todos los intervinientes en las soldaduras como investigados (la Guardia Civil ya interrogó a un soldador) "o en su defecto, en calidad de testigo", citando el nombre de cinco profesionales de Adif, Ayesa y Maquisaba. También interesa que se solicite a Adif la versión 00, de junio de 2025, del 'Informe final de soldaduras aluminotérmicas del PB Adamuz'.