Archivada la denuncia por presunto acoso sexual contra el alcalde de La Algaba (Sevilla)

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha decretado el archivo de la causa contra Diego Manuel Agüera tras la denuncia por un supuesto acoso sexual a un menor, al concluir el magistrado que no existen indicios suficientes de delito que respalden los hechos denunciados, según adelanta la Cadena Ser.

El que fuera alcalde de La Algaba presentó su dimisión el pasado 23 de febrero. En una carta abierta dirigida a los vecinos del municipio explicó que hacía un paréntesis en su vida política para centrarse en su defensa en este caso, que finalmente ha quedado archivado tres semanas después.

Agüera también solicitó de forma voluntaria la suspensión cautelar de militancia en el PSOE, con el objetivo de evitar que el partido se viera implicado en el procedimiento.

Investigación tras una denuncia

La Fiscalía abrió diligencias tras la denuncia presentada por el director de la escuela taurina de La Algaba, quien acusó al entonces alcalde de supuesto acoso sexual a través de Instagram a un menor de 14 años, por unos hechos que, según la denuncia, habrían ocurrido hace aproximadamente un año y medio. Días después los padres del menor se sumaron a la denuncia.

Sin embargo, ni la Fiscalía ni el juez aprecian indicios de delito en los hechos investigados.

El abogado del exalcalde, Juan Silva, ya había señalado semanas atrás que el procedimiento acabaría archivándose al considerar que se trataba de una denuncia con motivación política.