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Viaje aplazado por el apagón

Baño de masas y selfis en la visita de los Reyes a Jaén por sus 1.200 años

La visita ha empezado en el Ayuntamiento, ha continuado en una exposición conmemorativa y ha culminado en los Baños Árabes, en un recorrido marcado por el contacto con la ciudadanía

Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Felipe VI y Letizia han estado este martes por la mañana en Jaén para sumarse a los actos del 1.200 aniversario de la capitalidad en una visita marcada por el contacto directo con la ciudadanía y un recorrido institucional por algunos de los principales edificios de la ciudad. La cita, inicialmente prevista para abril de 2025 y suspendida por el apagón que afectó a todo el país, se ha materializado once meses después con una agenda que ha combinado simbolismo institucional y proyección histórica.

La jornada ha arrancado en la plaza de Santa María, donde cientos de personas se han congregado desde primera hora para recibir a los Reyes. Ambos han llegado con un ligero retraso y han sido recibidos por el alcalde, Julio Millán (PSOE). También les han saludado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), el delegado de Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha llegado acompañándoles, informa Europa Press. Antes de acceder al Ayuntamiento, han saludado desde la calle a los asistentes, en una plaza presidida por la catedral y cubierta de banderas.

Ya en el interior del Consistorio, el jefe de Estado y su esposa han cumplido con el protocolo institucional: saludo a la corporación municipal y firma en el libro de honor. El momento de mayor visibilidad se ha producido desde el balcón del salón de plenos, donde, junto al alcalde, han saludado de nuevo a los ciudadanos congregados en la plaza. Concluida la estancia en el Ayuntamiento, Felipe VI y Letizia se han desplazado a pie hasta el cercano Salón Mudéjar, en un recorrido de apenas 160 metros que se ha convertido en un baño de masas. A lo largo del trayecto han estrechado manos, atendido a vecinos y les han pedido muchos selfis.

El rey Felipe VI saluda a numerosas personas a la salida del Ayuntamiento durante su visita a Jaén con motivo de la conmemoración del 1.200 aniversario de su capitalidad. A 17 de marzo de 2026, en Jaén (Andalucía, España). Los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, han visitado el Ayuntamiento, el Palacio del Condestable Iranzo y el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén con motivo del 1.200 aniversario de la capitalidad de la ciudad. Les han acompañado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el alcalde, Julio Millán, y el presidente de la Diputación, Francisco Reyes. 17 MARZO 2026 C.G. / Europa Press 17/03/2026. Felipe VI;Reina Letizia de España;Juanma Moreno;Julio Millán;Francisco Reyes;C.G.;category_code_new

Felipe VI saluda a numerosas personas a la salida del Ayuntamiento durante su visita a Jaén con motivo de la conmemoración del 1.200 aniversario de su capitalidad. / C.G. / Europa Press

En el Salón Mudéjar, han visitado la exposición conmemorativa "Jaén 825-2025", concebida como eje cultural del aniversario. La muestra recorre la evolución histórica de la ciudad desde su designación como capital y han podido escuchar la explicación de expertos vinculados a la organización de la efeméride.

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La agenda ha acabado en los Baños Árabes, última parada del recorrido. El conjunto, datado en el siglo XI y considerado uno de los mejor conservados de Occidente, representa uno de los principales activos patrimoniales de la ciudad.

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