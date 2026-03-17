El Gobierno prepara medidas 'antiinflación' temporales en carburantes y luz y que se desactiven de manera automática si bajan los precios

El Gobierno estudia combinar medidas en el plan antiinflación de carácter temporal, con un “horizonte mensual”, y otras en función de umbrales en el Índice de Precios al Consumo (IPC) que se desactivarían de forma automática . Según fuentes del área económica del Gobierno, que está perfilando el plan para mitigar el efecto económico de la guerra de Irán, los expertos analizan ambas opciones para determinar la duración de las medidas coyunturales que se aprobarán este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.

Para ello el Ejecutivo está estudiando cómo funcionaron las medidas aprobadas tras la invasión rusa de Ucrania, según explican las mismas fuentes, y se baraja ahora introducir como novedad un mecanismo automático de los umbrales de inflación, en función de la evolución de los precios en cada momento. De este modo, las rebajas fiscales a los carburantes o la luz que pretenden aprobar se desactivarían de manera automática si los precios vuelven a la normalidad previa a la guerra.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha insistido en la pretensión de acotar este primer paquete de medidas a la situación actual, que está lejos de la gravedad producida tras la escalada inflacionista por la guerra de Ucrania. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, Cuerpo se ha referido a la necesidad de que el plan de respuesta contará con un elemento de “flexibilidad” en función de la evolución de los precios. El paquete, ha apuntado, “tiene que ser proporcional al impacto que estamos observando”, muy diferente a los niveles alcanzados en los peor de la crisis energética tras la invasión de Ucrania.

La duración de la guerra en Oriente Medio y la intensidad y prolongación del bloqueo en el estrecho de Ormuz, por donde transitan en torno al 20% de los productos petrolíferos y de gas natural licuado, especialmente hacia el continente asiático, marcará la evolución a futuro del plan de acción del Gobierno. De ahí que en el Ejecutivo apuesten por ir adaptando la respuesta en función de la evolución de la situación. Tras la guerra de Ucrania llegaron a aprobarse siete paquetes de medidas sucesivos.

Sin medidas en vivienda

Por este motivo, la intención es acotar las medidas para la rebaja del precio de los carburantes -especialmente en los sectores del transporte, agricultura y pesca- así como del precio de la electricidad, pero de momento no activarán actuaciones en el ámbito de la vivienda o en la de los precios de los alimentos. Las medidas para contener los precios se centrarán en rebajas fiscales, descartándose las bonificaciones como la rebaja de 20 céntimos en los precios de la gasolina y el diésel a la vista de que los resultados no fueron los esperados en la anterior crisis.

Se rechazan así incluir en este primer paquete algunas de las reivindicaciones en las que coinciden sus socios parlamentarios del arco izquierdo, como la prohibición de desahucios, la recuperación del impuesto a las energéticas o intervenir en el sector de la alimentación. "Con respecto a vivienda o con respecto al IVA de los alimentos, estamos en unas circunstancias donde el perímetro de las medidas del real decreto-Ley del viernes tiene que adaptarse al impacto que estamos observando", ha apuntado el ministro de Economía.

Desde el Ejecutivo se subraya también que la prioridad es que el escudo social “pueda contar con el mayor consenso posible”. Precisamente, PP, Vox y Junts vienen de tumbar sucesivamente en el Congreso dos decretos de prórroga del anterior escudo social, rechazando principalmente la prohibición de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Lo que sí incluirá e Gobierno será la prohibición de los cortes de suministro básicos.

Reformas de impacto estructural

El paquete de respuesta a la convulsión provocada por la guerra pretende abordar medidas con impacto inmediato y medidas con visión de largo plazo. El objetivo es "dar respuesta a lo urgente sin olvidar lo importante", ha señalado la ministra portavoz, Elma Saiz. Y es que el real decreto-ley que se aprobará el viernes no sólo incluirá medidas coyunturales para contener el impacto actual de la subida de los precios y también reformas estructurales para "estar preparados y mejor posicionados" para futuras crisis.

Noticias relacionadas

Unas reformas estructurales que, según ha destacado la vicepresidenta Aagesen, buscarán dar un nuevo impulso a la electrificación de la economía nacional para ir reduciendo el consumo y la dependencia de los combustibles fósiles (precisamente petróleo y gas son los que ahora se han disparado por la escalada bélica en Oriente Medio), y para dar otro empujón al despliegue de energías renovables con cambios regulatorios e incentivos. "El sol y el viento nuncan van a ser bloqueados en el estrecho de Ormuz", ha sentenciado Aagesen.