El PSOE asume que su buen resultado de Castilla y León "no supone un cambio de ciclo"

Los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León han supuesto una gran bombona de oxígeno para un PSOE hasta ahora herido. La Ejecutiva Federal que ayer presidió Pedro Sánchez sirvió para calibrar la nueva y moderada sensación de optimismo de la dirección después de que el partido haya subido en votos y escaños en una comunidad autónoma tradicionalmente de derechas. Pero tanto en la intervención del presidente del Gobierno como en otras posteriores quedó claro que "cada territorio, cada comunidad autónoma y cada convocatoria electoral es diferente". Con lo que nadie entendió que el PSOE esté "ante un cambio de ciclo". Esta expresión concreta no se escuchó en el debate que se mantuvo a puerta cerrada en Ferraz, pero del conjunto de las intervenciones quedó claro que el resultado castellanoleonés "no es extrapolable a ningún otro" y tampoco a las elecciones andaluzas, que probablemente serán en junio.

El PSOE obtuvo, a falta del voto de los residentes en el exterior, 379.703 votos, 14.269 más que hace cuatro años; lo que supone un 30,74% de los sufragios (0,72 puntos más) y 32 procuradores frente a los 30 de 2022. Los socialistas ganaron las elecciones en las provincias de León y Soria y quedaron en empate técnico, aunque ligeramente por debajo del PP en Valladolid, Palencia, Zamora y Segovia. En Burgos, Salamanca y Ávila ganó el PP con diferencia.

"Este es un buen resultado en una comunidad históricamente muy de derechas", aseguraron a EL PERIÓDICO fuentes de la cúpula socialista, que quisieron poner en valor "el extraordinario trabajo realizado" por el candidato y alcalde de Soria, Carlos Martínez, por la organización regional y también por la dirección federal, que ha ayudado en todo lo que le han pedido. Eso sí, "no nos queremos engañar porque cada comunidad es un mundo", aseguró un miembro de la Ejecutiva que resalta que el resultado no supone un cambio de tendencia que pueda tener continuidad en Andalucía. "Lo de ayer no quiere decir que nos vaya a ir bien en Andalucía, ni tampoco mal", añadieron las mismas fuentes.

Pedro Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el cierre de la campaña electoral el 13 de marzo en Valladolid. / Photogenic/Claudia Alba - Europa / Europa Press

Cada comunidad tiene su propio ecosistema. En Castilla y León, el PSOE se enfrentaba a un PP muy desgastado tras 39 años de gobierno. Y aunque los populares también han subido en votos y escaños, ese desgaste y ese cansancio de parte de la ciudadanía ha podido movilizar el voto al PSOE. Además, la izquierda del PSOE es casi insignificante en Castilla y León mientras en Andalucía, Izquierda Unida está muy fuerte, aseguran en Ferraz.

En su intervención a puerta cerrada, el presidente del Gobierno alertó para el PSOE no se confíe ahora, dejando la puerta abierta que PP y Vox no se entiendan y pueda haber repetición electoral. En este sentido, Sánchez pidió a la Ejecutiva que el partido "esté preparado para cualquier eventualidad", explican fuentes de la reunión.

El ministro de Transportes y secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, criticó que muchos medios hayan interpretado que el triunfo de Carlos Martínez se deba a que "es un candidato no sanchista". E ironizó: "si las elecciones hubieran ido mal, dirían que Martínez es sanchista, pero como han ido bien, destacan que no es sanchista". Puente también resaltó que el PP ha subido casi los mismos votos que ha perdido Ciudadanos, 55.000.

Efecto psicológico positivo

Fuentes de la Ejecutiva del PSOE andaluz, sin embargo, aseguraron este lunes a EL PERIÓDICO que los resultados del PSOECyL tienen un "efecto psicológico" muy positivo sobre la federación andaluza. "Viene muy bien la sensación de haber frenado la caída, aunque las circunstancias y la comunidad sea totalmente diferente", añaden desde el PSOE-A. En la federación más importante del PSOE dicen no hacerse "falsas ilusiones", pero "el efecto de un buen resultado en la militancia viene muy bien".

Otras fuentes socialistas destacan otro elemento diferenciador importante entre Castilla y León y Andalucía: el candidato. Mientras el alcalde de Soria y futuro líder de la oposición en las Cortes ha hecho toda su vida política en el territorio y es un candidato ganador, la cabeza de lista del PSOE-A es la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero. Un puesto que le da "la máxima visibilidad", como explican fuentes de la dirección andaluza. Pero también cabe otra interpretación. Dicho cargo "le perjudica como miembro destacado de un Gobierno desgastado", añaden fuentes de otra federación.

El partido está ahora más abierto de cara a unas hipotéticas elecciones generales

"Carlos Martínez era un candidato ganador, con cuatro mayorías absolutas detrás, del territorio y sin contaminación nacional, todo lo contrario que María Jesús Martínez", añaden fuentes socialistas críticas con Ferraz.

Destacados dirigentes socialistas ven ahora "el partido más abierto de cara a unas hipotéticas elecciones generales", dado que los socialistas han avanzado y mejorado en una de las comunidades más hostiles a la izquierda. Eso no quiere decir que vaya a haber adelanto electoral, pero estas fuentes consideran que la organización está ahora en mejores condiciones de cara a unos comicios generales. Las mismas fuentes apuntan que el resultado ha sido "mejor de lo esperado" no solo para el PSOE, sino "también para el PP", ya que en Ferraz esperaba que la lista de Alfonso Fernández Mañueco acusara el desgaste de sus años de gobierno o de la gestión de los incendios del año pasado, por ejemplo.

De hecho, un veterano dirigente socialista asegura a EL PERIÓDICO que el PSOE no ha sabido capitalizar ese desgaste del Gobierno del PP. Pero dando la vuelta al argumento, entiende que en el conjunto de España eso también podría ocurrir: que el PP no capitalice el desgaste de los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez.