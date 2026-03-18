El caso del exalcalde de La Algaba (Sevilla): del cierre de la Escuela Taurina a una denuncia por acoso sexual archivada

Julio de 2025. La Escuela Municipal Taurina de La Algaba es investigada por la Policía Local por un robo en la plaza de Toros. El maestro de la Escuela de Tauromaquia es Manuel Carbonell (17 años trabajando para el consistorio algabeño), que muestra su enfado porque se les acusa tanto a él como a sus alumnos de lo ocurrido. Cinco sillas desaparecieron tras festejar el día de Andalucía. Una mesa alta también se esfumó tras un evento celebrado en junio en un coso que era utilizado para otro tipo de espectáculos. El Ayuntamiento, con su alcalde Diego Manuel Agüera al frente, decreta el cierre provisional de la escuela taurina mientras se esclarecen los hechos, aunque este termina por convertirse en definitivo.

El Ayuntamiento de La Algaba afirma entonces que "los alumnos podrán seguir entrenando, únicamente estará precintada la oficina que es el lugar donde aparecieron los materiales extraviados". Tendrían que hacerlo, eso sí, de manera individual. La escuela continúa finalmente su actividad como asociación. Carbonell entrena a los chavales en un polideportivo al aire libre.

Febrero de 2026. El regidor Diego Manuel Agüera es denunciado por un presunto caso de acoso sexual a un alumno de la escuela taurina, un menor de 15 años. Dimite de todos sus cargos públicos y políticos, se da baja como militante del PSOE, y alega que el caso se debe a "una venganza personal de un empleado público". Es decir, señala sin decirlo públicamente a Carbonell como la persona que ha presentado la acusación ante la Fiscalía por haber cerrado la escuela taurina y haberle mandado a un puesto de peón.

17 de marzo de 2026. El caso ha sido archivado por la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 16, a través de un auto fechado este pasado lunes. El magistrado Juan Gutiérrez Casillas firma una resolución acordando el sobreseimiento de la causa, ya que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa".

El cruce de acusaciones de Agüera con Carbonell

Juan Silva, abogado del exalcalde algabeño, asegura en conversación con El Correo de Andalucía que el caso de acoso sexual denunciado tiene en realidad "un trasfondo político". Por el momento, ha anunciado que tomarán acciones legales contra Carbonell por las afirmaciones que ha realizado contra Agüera, que no está en disposición de hablar por recomendación médica.

El maestro de la escuela taurina, por su parte, asegura que acata la reciente decisión judicial -"como no puede ser de otra manera, al no ser yo parte directa en el procedimiento"-, pero contestará a las manifestaciones vertidas en los medios a través de un comunicado que verá la luz este miércoles 18 de marzo. "Lo que hace este archivo es limitar la protección y abrir la puerta a que cualquier mayor de edad se insinúe a un menor sin que esto tenga una consideración punible. Evidentemente, esto choca frontalmente con lo que la ley persigue respecto a la defensa de los menores".

Carbonell también anuncia nuevas acciones legales contra el exalcalde. Recuerda que en los juzgados ya hay un acto de conciliación por injurias y calumnias contra Agüera. "Esta acción se va a ampliar por un delito de acoso hacia mi persona, en mi condición de trabajador municipal, debido a todas las actuaciones que está llevando a cabo en mi contra", señala.

Carbonell responde igualmente a Juan Silva. Sus declaraciones "serán puestas en conocimiento de los organismos competentes". "De hecho, ya existen quejas presentadas ante el Colegio de Abogados por las referencias vejatorias realizadas contra mi persona", asegura.

"Rechazo que los hechos denunciados sean falsos"

El maestro de la escuela taurina de La Algaba, que funciona como asociación al margen del Ayuntamiento, denunció el presunto acoso sexual a uno de sus alumnos por parte del alcalde a través de las redes sociales. El escrito llevado ante la Fiscalía y publicado por El Mundo relata mensajes del regidor al menor, señalando como el más grave uno enviado el 1 de enero de 2025: "Ayyy si tuvieras los 18!!!".

A pesar de que la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción no hayan encontrado indicios de delito en los mensajes aportados, Carbonell rechaza "de forma absoluta y contundente cualquier consideración o insinuación de que los hechos denunciados sean falsos. Están plenamente constatados a través de diversas conversaciones de mensajería".

Apunta que, "si el juez instructor me hubiera llamado a declarar, habría ratificado y demostrado que todas las capturas de pantalla provienen directamente de la persona que ha sufrido el acoso".

Carbonell insiste en que él como padre, si se tratara de su hijo menor de edad, "bajo ningún concepto dejaría pasar esta situación ni dejaría de perseguir legalmente a quien ha intentado soliviantar y atentar contra la sexualidad de un menor".

En última instancia, Carbonell señala que está de acuerdo con la medida de Pedro Sánchez para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. "Vista la situación, es la mejor medida que se puede adoptar frente a personas que actúan de forma deliberada contra los derechos y la integridad de los menores", asegura.