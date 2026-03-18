Directo | Zelenski firma varios acuerdos con Sánchez en su cuarta visita a España

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski estará mañana miércoles en Madrid en el marco de una gira europea que ha incluido Rumanía, Francia, Reino Unido, y que concluirá con su participación en el Consejo Europeo que tiene lugar este jueves en Bruselas.

En esta cuarta visita que realiza a España, el mandatario ucraniano tiene previsto firmar con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "varios acuerdos de cooperación en diferentes ámbitos con el fin de mantener el respaldo a Ucrania en la defensa de su soberanía", según avanzan fuentes gubernamentales.

La rúbrica de estos acuerdos tendrá lugar por la mañana, tras el encuentro entre ambos en el Palacio de La Moncloa. Sánchez tiene previsto recibir al presidente de Ucrania después de acudir a primera hora a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Después de la reunión bilateral, Sánchez y Zelenski firmarán los acuerdos y comparecerán en rueda de prensa.

Según la información facilitada, España "se compromete a seguir apoyando" a Ucrania el tiempo que sea necesario "hasta lograr una paz justa y duradera", especialmente en un contexto de gran incertidumbre global y en el que la guerra de Irán está permitiendo que Rusia se beneficie de la subida de precios en el mercado de los hidrocarburos.

Desde el Gobierno consideran "prioritario garantizar" la suficiencia energética de Ucrania, especialmente después de que los bombardeos rusos hayan reducido las capacidades eléctricas del país en un 70%. En este contexto, según La Moncloa, entidades públicas y privadas españolas ya han enviado generadores de alto rendimiento con capacidad para suministrar energía a 14.000 personas.

Como España también está firmemente "comprometida con la reconstrucción de Ucrania", en el ámbito de la cooperación, se sigue contribuyendo en acciones humanitarias como la reconstrucción de escuelas o el apoyo a las actividades de desminado del país.

Después de la Moncloa, Zelenski se desplazará hasta el Congreso para, como en ocasiones anteriores, verse con la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Por la tarde, está previsto que el presidente ucraniano acuda al Palacio de la Zarzuela para verse con el Rey. La reunión con Felipe VI será la tercera en apenas siete meses. Ambos se han visto en tres visitas oficiales de Zelenski a España y también durante la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2025, donde ambos coincidieron de forma informal.

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El Rey ha insistido en numerosos discursos públicos en la necesidad de impulsar una salida negociada al conflicto y ha defendido “el recurso de la diplomacia para alcanzar una paz justa y duradera basada en los valores universales que sostienen la dignidad humana”, en un escenario en el que la guerra se prolonga ya cuatro años sin visos de resolución. Así se expresó el jefe de Estado el 5 de marzo sobre la guerra de Rusia contra Ucrania en el discurso que pronunció con motivo del almuerzo oficial que ofreció a los Grandes Duques de Luxemburgo.