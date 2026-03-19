ASAMBLEA DE MADRID
Ayuso defiende a su número tres, Ana Millán, en la Asamblea de Madrid y se ensaña con la "izquierda extrema caviar"
"Se dejaron llevar por la moqueta y ahora no tendrán ni moqueta ni votos", reprocha la presidenta madrileña a la portavoz de Más Madrid
Víctor Rodríguez
Defensa cerrada de Isabel Díaz Ayuso y de todo el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid a la vicepresidenta de la cámara y número tres del PP regional, Ana Millán, tras el archivo de la causa que se seguía contra ella por supuestas irregularidades en contrataciones cuando era concejal en Arroyomolinos. Después de que los diputados populares la recibieran a Millán con una ovación, la presidenta madrileña ha criticado a PSOE y Más Madrid por avivar la causa. "A Miguel Ángel Rodríguez no le persigue la justicia, le persigue la izquierda. Admítanlo, si son ustedes los que están detrás, como ocurre con el caso de Ana Millán", ha indicado. "Debería darles vergüenza siquiera intentar mirar a esa mujer a la cara", ha añadido después.
Ayuso, por otra parte, se ha ensañado especialmente durante la sesión de control del Pleno de hoy en el Parlamento regional con la izquierda aprovechando entre otras cuestiones el viaje de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, a Hollywood a la ceremonia de los Óscar. "Se dejaron llevar por la moqueta y ahora no tendrán ni moqueta ni votos", ha reprochado a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. "La izquierda extrema caviar se hunde en España y también en la Comunidad de Madrid, y tendrán que volver al origen, a la revolución sin moqueta", ha sentenciado.
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