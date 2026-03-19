Conexión por AVE
Puente explica por qué sigue cortado el AVE Málaga-Madrid: "Tardaremos lo que humanamente se pueda"
El ministro de Transportes explica en un vídeo las razones del retraso en la reapertura, tras el derrumbe de un muro en Álora por las lluvias
Chaima Laghrissi
La suspensión del AVE directo Málaga - Madrid sigue dando de qué hablar. Ahora, ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, el que a través de un vídeo en su perfil de X, antes Twitter, ha explicado la situación actual en el terreno y por qué no es posible restablecer por ahora la conexión.
Puente ha recordado que las lluvias provocaron el colapso del muro en la línea entre Sevilla y Málaga, en el entorno de Álora, lo que obligó a cortar la circulación ferroviaria. Según ha detallado, cuando comenzaron los trabajos comprobaron que "los daños eran mucho más graves de lo previsto y que no bastaba con retirar parte de la tierra, ya que el terreno restante no garantiza la estabilidad necesaria".
Por ello, ha señalado que se han visto obligados a desmontar el talud para poder restablecer una línea segura entre Sevilla y Málaga. En este sentido, ha subrayado que actualmente hay 75 personas trabajando las 24 horas del día durante los siete días de la semana para acelerar al máximo la actuación.
Puente ha asegurado que las obras estarán finalizadas a mediados de abril, insistiendo en que no es posible acortar más los plazos: "Ni podemos trabajar más horas ni podemos meter más máquinas ni más trabajadores. Tardaremos lo que humanamente se pueda tardar", señala, defendiendo que los trabajos avanzan al ritmo máximo que permite la situación.
Además, ha recalcado que la prioridad es recuperar la vía con la máxima seguridad, por lo que ha pedido comprensión ante una obra de esta complejidad. En ese contexto, ha lanzado dardos a la oposición, afirmando que "hay quienes quieren que la línea de alta velocidad no se corte nunca, pero la realidad está limitada por la física".
Por último, ha lanzado un mensaje crítico hacia las quejas recibidas, al asegurar que "las personas adultas se comportan como adultos, no como niños pequeños".
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