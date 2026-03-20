Violencia sexual
La defensa del exDAO se aferra a que en el audio la mujer que le denuncia se despide con un "adiós cariño"
Carga contra el "desmedido protagonismo" del abogado de la acusación y pide al juez que le aperciba
La defensa del ex director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil José Ángel González, ha presentado un nuevo escrito ante el juez de Violencia Sobre la Mujer David Maman, que le investiga por agredir sexualmente a una subordinada, en el que carga contra el "desmedido protagonismo" del abogado de la acusación a la vez que revela parte del contenido de la prueba clave, un audio del momento de la agresión que fue reproducido en la declaración de ambos el pasado mares.
Asegura que cuando se despiden, aunque la mujer dijo no recordarlo, se puede escuchar un adiós cariño” resulta incompatible con el comportamiento de quien afirma haber sido víctima de una agresión sexual instantes antes. Agrega que las manifestaciones realizadas por la denunciante sobre por qué subió al domicilio del ex mando policial donde presuntamente sucedieron los hechos "evidencian que su permanencia en el domicilio de Don José Ángel González respondió a una decisión voluntaria, circunstancia difícilmente compatible con la situación" de agresión que describe en la denuncia.
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