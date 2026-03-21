El PSOE busca endurecer las penas por exceso de velocidad tras perder la rebaja de alcohol al volante

La extraña alianza de PP, Vox, ERC y UPN dejó descolocado este miércoles al PSOE, que perdió a mano de uno de sus principales aliados una iniciativa para reducir la tasa de alcoholemia de 0,5 a 0,2 gramos de alcohol por litro en sangre (0,1 miligramos por aire aspirado). Sin embargo, los socialistas volverán a la carga el próximo martes con otra proposición de ley relativa a la circulación. En este caso, para endurecer las penas por exceso de velocidad rebajando el límite que separa entre las sanciones económicas y el delito penal.

Actualmente, los límites de velocidad en ciudad están establecidos en 50 kilómetros por hora (km/h), en el caso de que sea una vía con dos carriles por sentido, y 30 km/h si se trata de una calle con un solo carril por sentido. Sin embargo, uno tiene que sobrepasar por mucho estas cifras para que se considere un delito penal. En concreto, si este límite se supera en menos de 59 kilómetros solo conlleva una sanción de entre 100 y 600 euros, dependiendo de la velocidad, y la retirada de hasta seis puntos del carnet.

No es hasta sumar 60 kilómetros a los límites legales cuando el artículo 379 del Código Penal considera que es un delito. Estas cifras, en la práctica, suponen alcanzar los 110 km/h o los 90 km/h, según el tipo de vía. Lo mismo ocurre en vías interurbanas, que tienen una limitación de 120 km/ en autovías y de 90 km/h en carreteras convencionales. En este caso, para que se considere delito, un conductor debe superar el límite en 80 kilómetros. Es decir, alcanzar los 200 kilómetros o los 170 kilómetros.

Cambios propuestos

La intención de los socialistas es ser menos permisivos y rebajar en 10 kilómetros esas cifras que marcan la diferencia entre sanción y delito. Así, su propuesta es que todo exceso de velocidad en más de 50 kilómetro de lo permitido en vía urbana y de 70 kilómetros en vía interurbana esté penalmente castigado. El artículo 379 establece prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos comunitarios de 31 a 90 días. Además, en todos los casos la retirada del carnet de conducir por un mínimo de un año y un máximo de cuatro.

"Mantener los umbrales actuales del artículo 379 resulta obsoleto y va en contra de las evidencias científicas y los estándares internacionales y europeos de seguridad vial", sostiene el PSOE en la exposición de motivos de la proposición de ley que se debatirá el martes para su admisión a trámite. Además, dejan caer que se debería rebajar la velocidad en ciudad a 20 kilómetros por hora, "alineándose con las recomendaciones de la OMS y la ONU para reducir a la mitad las víctimas de tráfico antes de 2030".

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La propuesta no es polémica, pero falta por ver si el resto de partidos están de acuerdo. Esta semana, con la rebaja de la tasa de alcohol, una votación que a priori parecía sencilla, el PSOE recibió un varapalo de ERC, que se sumó al 'no' de PP, Vox y UPN. Los republicanos exigieron que la policía catalana pudiera actuar como examinadores del carné de conducir y que el Gobierno aceptase la jubilación anticipada voluntaria de los conductores profesionales. Al no conseguirlo, tumbaron la propuesta. No obstante, lo más seguro es que den el visto bueno a este primer paso para negociar más adelante.