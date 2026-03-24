Escribano presenta a 24 horas de un consejo clave de Indra una alianza con la coreana Hanwha para fabricar un nuevo obús móvil

Ángel Escribano se ha subido al atril del salón de actos de la sede de Indra, ha sacado un papel y ha leído con calma un discurso sobre la última adquisición de la firma, los derechos para producir en España una variante del obús autopropulsado coreano K-9. No estaba prevista su presencia en la convocatoria del acto, pero el presidente de la principal tecnológica española de la defensa ha aparecido tratando de aportar al ambiente un aire de normalidad. “Estoy bien, trabajando duro”, ha comentado a quienes le han preguntado de cerca.

A 24 horas de una reunión trascendental de su consejo de administración, Indra ha presentado su acuerdo con la coreana Hanwha para un trasvase total de tecnología del sistema de obús autopropulsado K9, con el que cumplir con el Plan Especial de Modernización (PEM) de Defensa dedicado a artillería móvil sobre cadenas, que importa 4.554 millones de euros.

La presentación estuvo prevista para hace una semana, pero tuvieron problemas de agenda los socios coreanos para acudir a Madrid. Ha acabado fijándose en el calendario enviando un mensaje de calma mientras el precio de la acción descendía de nuevo y a un día de la reunión del consejo de administración precedida por la hostilidad de la SEPI -o sea, del Gobierno- hacia Escribano. Una reunión a la que fuentes de la compañía restan trascendencia. “Aquí todo está tranquilo. Quien ha generado expectativas sabrá por qué lo hace, pero aquí seguimos trabajando a pleno rendimiento -explicaban esas fuentes-. La operación que podía generar controversia -la fusión de indra con el negocio familiar Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), con dos hermanos como presidentes- ha sido descartada, por lo que no hay por qué esperar nada extraordinario este miércoles”,

Pruebas del Ejército

Indra acude a ese PEM en unión temporal con EM&E, apostando por un vehículo coreano que tiene todas las complacencias de Defensa. De hecho, este mismo martes, en unas pruebas de movilidad restringidas, especialistas del Ejército asisten a una demostración de un K9 en la base de la acorazada Brigada Guadarrama XII, en el paraje madrileño de El Goloso.

Un obús autopropulsado K9 de Hanwha, a la derecha, junto a un K10 amuniciador de la misma compañía / Hanwha Aerospace

Al tiempo, ha participado en el acto de presentación el propio almirante director general de Armamento y Material, Aniceto Rosique, que ha expresado -en el mismo atril desde el que habló Escribano- su alegría por el hecho de que Defensa, con Indra, recupere autoridad de diseño en esta rama de la artillería terrestre: “Recuperamos una capacidad que estaba, que perdimos, y que ahora volvemos a tener”, ha celebrado.

El obus móvil Némesis, de General Dynamics-Santa Bárbara, por el que en su día habían mostrado su preferencia algunos mandos militares, queda atrás en la carrera. Sin nombrar a ese competidor de capital norteamericano, Ángel Escribano ha subrayado en su intervención que la plataforma adquirida por Indra proporciona “autonomía real, recalco: real”, a España en este flanco de su rearme.

Made in Asturias

La alianza con Hanwha permite a Indra fabricar por sí misma la barcaza. Así se llama, en el arma acorazada, al vehículo de base que lleva a las armas y el personal. El lugar principal de fabricación, mecánica y soldadura, será el Tallerón de Gijón, en cuyo acondicionamiento y maquinaria ha invertido Indra 23 millones de euros.

Los vehículos que salgan de la planta asturiana pasarán después a un proceso de integración final de armamento y tecnología en otra planta para la que Indra aún busca emplazamiento, sin adelantar dónde podría levantarse ni descartar que fuera en la Comunidad de Madrid.

Entre las variables principales del proyecto está su plazo: las últimas entregas previstas para este PEM serán en 2034, tras alcanzar un nivel máximo de producción de seis unidades al mes.

La inversión total de Indra es de 130 millones de euros. El impacto inmediato es la creación de 500 empleos directos y 1.000 indirectos en una primera fase, según Fran Torres, director de la división de vehículos terrestres de la firma (Indra Land Vehicles), que se ampliaría a 1.000 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos, según Ángel Escribano, en la fase de madurez del proyecto.

Todo es aún incipiente: se recuperan empleados del viejo tallerón gijonés, y se iniciará un proceso de formación para nuevo personal, según otras fuentes de la compañía tecnológica.

Cuatro tipos de vehículo

“Autonomía real, recalco: real”, ha dicho Ángel Escribano en un acto lleno de mensajes. Ha presentado la alianza en la que su gente ha estado redactando contratos incluso en nochevieja como una garantía de independencia tecnológica y estratégica para España, reservándose Indra la posibilidad de exportar a su vez la versión española del obús cuyo diseño le traspasa Hanwha a cambio de una cantidad que no ha trascendido y un trasvase, a su vez, de productos tecnológicos de Indra a Seúl.

Hasta ahora, las Fuerzas Armadas operan 96 obuses autopropulsados M109, un poderoso decano norteamericano de estos sistemas, en activo desde los años 70 y con capacidad de golpear objetivos a 36 kilómetros con munición de alcance extendido. Es el sistema de artillería autopropulsada más vendido del mundo, con el que va a competir la versión española del K9.

Operan con el obús surcoreano, ya muy probado en ejércitos de diez países, entre ellos los de Noruega, Finlancia, Polonia, Estonia, Rumania y, último en el club, Australia. La versión española se fabricará en cuatro tipos de vehículos: uno para artillería, otro municionador, otro para recuperación de obuses dañados y otro para mando y control, con una previsión de 128 unidades para Tierra e Infantería de Marina.

El Ejército ha impreso en el pliego de condiciones de este PEM las lecciones aprendidas en la guerra de Ucrania: el nuevo obús debe ser interoperable con los otros de la OTAN, capaz de disparar munición ajena de un calibre con certificación tambien de la Alianza Atlántica y plenamente integrable en una nube de combate con aviones, helicópteros y otros vehículos terrestres.

La madurez tecnológica de este sistema “reduce riesgos y acorta plazos de entrega”, ha contado el ingeniero Ángel Gracia, subdirector de ingeniería de Indra Land Vehicles.

Ya hay un K9 rodando en España, en terrenos del Ejército. Al comienzo del proceso de fabricación, llegarán al muelle del Talleròn de Gijón un número no determinado de vehículos totalmente coreanos. Posteriormente, se comenzará con el prototipado español y una fabricación mixta hasta alcanzar una tercera fase de lanzamiento de producción en el que, asegura Torres, será “cien por cien español el diseño, fabricación, mantenimiento y modernización” a lo largo de un ciclo de vida que el almirante Rosique ha calculado en 40 años.

En opinión del directivo de Defensa, es clave la autonomía nacional de mantenimiento cuando “el sostenimiento de estos sistemas es cada vez más complicado”.