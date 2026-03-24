Soraya Vega y Cotrina registran el máximo de avales para concurrir a las primarias del PSOE de Extremadura

Soraya Vega y Álvaro Sánchez Cotrina han registrado el máximo de avales permitido para poder concurrir a las primarias del PSOE de Extremadura el próximo 11 de abril. También Ramón Díaz Farias se ha mostrado convencido de poder superar este primer filtro, por lo que serían tres los aspirantes a la secretaría general después de que Manuel José González Andrade y Blanca Martín hayan dado un paso atrás para integrarse en la candidatura de Sánchez Cotrina.

Los equipos de los tres precandidatos han registrado los apoyos en la sede regional del PSOE en Mérida minutos antes que a las 12 horas de este martes se agotara el plazo marcado en el calendario elaborado por la gestora. Ahora será la Comisión de Ética y Garantías la encargada de validar las firmas, antes de proclamar oficialmente a los candidatos a primera hora de la tarde de hoy.

Registro de los avales de Álvaro Sánchez Cotrina. / Candidatura de Álvaro Sánchez Cotrina.

Al menos 1.124 firmas

Cada aspirante necesita reunir el apoyo de entre el 12% y el 15% del cuerpo electoral para poder concurrir a las primarias, después de que el 41 Congreso Federal endureciera esta primera criba para asegurar que las personas que optan a liderar el partido cuentan con un mínimo apoyo estructurado entre la militancia.

Soraya Vega y Sánchez Cotrina han registrado el máximo permitido (15%) en formato físico, pero han conseguido una cifra superior que no han querido desvelar a la espera de su validación definitiva por el Comité de Ética y Garantías. Ramón Díaz Farias, por su parte, ha reconocido que está "en el límite".

El alcalde de Villanueva del Fresno confía en llegar al 12% con los avales físicos registrados este martes en la sede autonómica y sobrepasar esa cifra con la suma de los apoyos que ha recibido de forma telemática, que asegura que han sido muy superiores y especialmente tras la "lluvia" de los últimos días. "Nos da igual el mínimo que el máximo, al final lo que se trata es de ser una opción más. Si hay dos compañeros que pasan este filtro de los avales y yo soy el tercero, no seré el tercero en discordia", ha asegurado.

El precandidato a la Secretaria General del PSOE de Extremadura Ramón Díaz Farias se dirige a un grupo de militantes socialistas en la sede local del partido en Badajoz. / CANDIDATURA DE RAMÓN DÍAZ FARIAS

Lista de consenso

Más allá de la aritmética de los avales, los tres aspirantes se han mostrado abiertos al diálogo y han subrayado la necesidad de mantener la cohesión del partido ante el nuevo proceso interno que ahora se abre. Hasta el 11 de abril hay margen suficiente para seguir explorando esa candidatura única alentada por la gestora y tratar de cerrar un acuerdo in extremis que evitara unas terceras primarias en tres años.

Sin embargo, a día de hoy, ninguno parece dispuesto a dar un paso atrás en favor de la integración, como ya han hecho Manuel José González Andrade y, de forma mucho más sorpresiva, Blanca Martín, ambos integrados finalmente en la candidatura de Sánchez Cotrina.

Vega marca perfil propio

Soraya Vega ha defendido su candidatura como un "proyecto valiente" que, según ha defendido, "no ha cambiado de opinión ni va a cambiar según cambie el viento". Con el máximo de avales registrado y más apoyos pendientes de validación, la diputada autonómica ha marcado perfil propio frente a otras candidaturas y ha apelado directamente a las bases.

"Esto no va de estrategias diseñadas entre tres o cuatro, va de militancia y de compromiso", ha señalado. También ha rechazado la idea de que su candidatura cuente con el respaldo del aparato del partido, asegurando que trabaja "como militante de base" y recordando que compite frente a un secretario provincial. Pese a mostrarse abierta al diálogo, Vega ha sido tajante sobre su continuidad en el proceso: "El día 11 va a haber una papeleta con mi nombre".

Rebajar tensiones

Tras ella, Ramón Díaz Farias ha puesto el acento en el origen de su candidatura, que sitúa en el impulso de la propia militancia y en la necesidad de articular una alternativa interna. Ha admitido que los avales físicos presentados le sitúan "en el límite", aunque confía en que el respaldo telemático le permita superar el umbral exigido. Con una trayectoria vinculada al ámbito municipal, ha reivindicado el peso del territorio y ha insistido en que su proyecto pretende reforzar el partido desde lo local y con la vista puesta en el próximo ciclo electoral.

En clave interna, ha defendido la importancia de rebajar tensiones y ha reiterado su disposición a hablar con el resto de aspirantes, sin renunciar a continuar en el proceso: "Si paso el filtro, mi nombre estará en la papeleta del día 11".

La integración de Cotrina

Por último, el equipo de Álvaro Sánchez Cotrina ha confirmado también el registro del máximo de avales permitido, destacando el respaldo recibido por una candidatura que, aseguran, ha ido creciendo "desde abajo" y sumando apoyos en las últimas semanas, incluida la integración de Andrade y Martín.

Han subrayado el carácter participativo del proceso y han reiterado su voluntad de seguir tendiendo puentes con el resto de candidaturas, aunque sin ver imprescindible una lista única. "Es posible, pero no obligatorio", han señalado, insistiendo en que deben ser los militantes quienes tengan la última palabra en las urnas.

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Una vez proclamadas de forma oficial las candidaturas, a partir de este miércoles 25 de marzo y hasta el 10 de abril tendrá lugar la campaña informativa y finalmente, una primera jornada de votación el 11 de abril. Si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos, se procedería a una segunda vuelta el 19 de abril, para finalmente proclamar al nuevo secretario general del PSOE de Extremadura en el 16 Congreso Regional el 25 de abril.