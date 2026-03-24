Vox defiende a la empresa que señalaron los críticos por supuestas irregularidades
Vox defiende el "inmejorable trabajo" de Tizona, empresa vinculada a asesores y empresarios, tras las críticas por supuestas irregularidades en su relación con la formación
Vox sigue defendiéndose cada vez con menos ambages de los ataques de sus críticos, un grupo heterogéneo y disperso en el que destacan de momento tres voces: el ex portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros; el antiguo secretario general y aún diputado y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, y el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo. Todo ellos, de una u otra manera y con mayor o menor intensidad, han señalado a supuestas irregularidades permitidas por la cúpula de Santiago Abascal en su relación con la empresa Tizona, vinculada tanto al asesor del presidente de Vox, Kiko Méndez Monasterio, como a Julio y Gabriel Ariza, padre e hijo, empresarios y el primero de ellos dueño y fundador del grupo Intereconomía, y en su día diputado del Partido Popular (PP) en el Parlament de Catalunya.
En un comunicado remitido a los medios este martes, la dirección de la formación de la extrema derecha defiende a Tizona y su "inmejorable trabajo" y agradece a sus directivos, a los que no cita por su nombre, "los logros cosechados durante esos años cruciales para el partido, en los que Tizona tuvo más de veinte profesionales contratados". Todo ello el mismo día que El País publicaba que los responsables de Tizona habrían facturado más de un millón de euros en un solo año al partido, cifra que no desmiente el comunicado.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
- El transporte valenciano critica la rebaja de las gasolinas porque 'los precios seguirán al alza
- El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Decathlon inaugura una nueva tienda en València con 250 tarjetas regalo
- ¿Por qué llevaba María José Catalá una banda amarilla en la Ofrenda?
- El paso atrás que salvó a Carlos Mazón de ser investigado en la causa de la dana de València
- Colas kilométricas en las carreteras valencianas: la V-30 es la más afectada con 19 kilómetros de retenciones