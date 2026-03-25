Julio Iglesias demanda a la fiscalía por no facilitarle la denuncia en su contra por abuso sexual y la jueza les cita para este viernes

La representación de Julio Iglesias, que ejerce el abogado José Antonio Choclán, y la de la Fiscalía de la Audiencia Nacional deberán comparecer este viernes en la Sala de vistas número 3 del Tribunal Central de Instancia Sección de lo Contencioso-Administrativo en relación con la demanda que el artista interpuso contra el ministerio público por no haberle facilitado una copia de las diligencias que abrió a raíz de la denuncia que se presentó en su contra por una supuesta agresión sexual y que terminaron siendo archivada.

La citación judicial obedece al trámite previsto en el artículo 117 de la ley reguladora de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, que prevé que "recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión y, en su caso, el del emplazamiento a los demás interesados, el secretario judicial, dentro del siguiente día, dictará decreto mandando seguir las actuaciones. Si estima que no procede la admisión, dará cuenta al tribunal quien, en su caso, comunicará a las partes el motivo en que pudiera fundarse la inadmisión del procedimiento". El precepto concreto citado en la diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, añade que "en el supuesto de posibles motivos de inadmisión del procedimiento, el secretario judicial convocará a las partes y al ministerio fiscal a una comparecencia, que habrá de tener lugar antes de transcurrir cinco días, en la que se les oirá sobre la procedencia de dar al recurso la tramitación prevista en este capítulo".

En su demanda, Iglesias se dirigía contra la resolución de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que "ha denegado definitivamente por resolución de 27 de febrero de 2006 el debido acceso por el denunciado a las diligencias de investigación preprocesal", lo que entendía que le generaba indefensión, por lo que iniciaba el procedimiento para tratar de lograr amparo judicial. El cantante sostiene que "las diligencias de carácter preprocesal no tienen carácter reservado frente al denunciado, y únicamente lo tienen las actuaciones judiciales que sean o hayan sido declaradas secretas de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales, sin que las diligencias de la fiscalía puedan ser declaradas secretas".

Se trata de la segunda demanda interpuesta por Julio Iglesias a raíz de ser denunciado por presunta agresión sexual. La primera se dirigió contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por haberle tachado de abusador.