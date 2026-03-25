En Madrid, sin candidato y con alianzas en el aire: así encara la oposición en Andalucía la convocatoria electoral del 17-M

La convocatoria de elecciones ha pillado por sorpresa a la oposición andaluza. Pese a que hace meses que la proximidad de unos comicios, que estaban planeados para el final del curso escolar, marca el ritmo de la política autonómica, la fecha ha pillado a muchos a traspié. Así, la cuenta atrás se ha convertido en una carrera para organizar las candidaturas y plantear una campaña contra la mayoría absoluta del presidente Juanma Moreno.

La respuesta al accidente ferroviario de Adamuz y la gestión de la borrasca han vuelto a aupar a Moreno tras la crisis de los cribados. Aunque las encuestan dejan al popular al filo de la mayoría absoluta, lo que en el PP ahora se conoce como "mayoría de estabilidad", en el PP temen un avance de Vox que les arrebate la posibilidad de gobernar en solitario. Sin embargo, confían en volver a atraer el voto prestado de los socialistas.

Montero empieza la precampaña en Madrid

"Voy a estar aquí todos los días". Esta ha sido la advertencia que ha lanzado este martes la vicepresidenta del Gobierno y candidata el PSOE a la Junta, María Jesús Montero, que, sin embargo, se mantendrá en Madrid al menos los primeros días de precampaña. La dirigente socialista ha evitado anunciar cuándo abandonará el Gobierno y ha confirmado que no abandonará su acta para no perder su plaza en el SAS.

Las encuestas predicen una nueva caída de votos para los socialistas y la posible reedición de una mayoría absoluta mantiene en vilo San Vicente. Por delante, al PSOE le queda la ardua tarea de decidir las listas en algunas provincias donde los escaños se prevén menos que las aspiraciones. "Los mejores estarán en la lista, este partido está volcado en las propuestas", ha defendido la ministra.

Vox sigue sin candidato

Vox comienza la precampaña sin candidato y sin una fecha exacta para su nombramiento. Será en Madrid donde se señale al encargado de aumentar los escaños en el Parlamento andaluz, donde el portavoz del grupo, Manuel Gavira, desconoce si seguirá al frente de la formación. "El Comité Ejecutivo Nacional suele reunirse los lunes", confirman fuentes del partido, por lo que es previsible que el Lunes Santo o el de Pascua haya un nombre sobre la mesa.

Tampoco importa mucho a los de Abascal, ni parece que sus votantes según los resultados en otras comunidades autónomas, quién lidere las listas. "Todo el mundo sabe los tiempos de Vox", defendía el portavoz de la extrema derecha en una convocatoria de prensa el Parlamento para no darle peso a la decisión. Además, Gavira, ha puntualizado que "lo importante en Vox siempre es el mensaje no el mensajero".

Debates a la izquierda del PSOE

Las mayores dudas se plantean alrededor de Por Andalucía y Podemos. Aunque en esta legislatura, los morados formaban parte de la coalición, las diferencias de la cúpula nacional con Sumar dificultan la reedición del pacto. El 6 de abril será el último día para decidir cómo concurren y, aunque en Andalucía ambas partes dejan la puerta abierta -"basta con que no se salgan"-, en Madrid no lo ven claro.

El tiempo pasa y el candidato de la coalición, Antonio Maíllo, recuerda que llevan trabajando desde octubre de 2024 en el proyecto electoral. Todo con tal de no repetir los errores de 2022, cuando la necesidad de estirar los tiempos provocó que los candidatos de Podemos tuvieran que presentarse en las listas como independientes al no darles tiempo de entrar en la coalición en los plazos marcados.

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En Adelante Andalucía tienen claro que ellos son una propuesta diferenciada de Por Andalucía. "No nos vamos a perder en el politiqueo y las historias de salones de Madrid", ha explicado su candidato, José Ignacio García, que ha marcado distancias con los partidos de la Moncloa. De hecho, han confesado que, si la izquierda alcanza una mayoría, ellos no entrarían en un Gobierno del PSOE: "Haríamos oposición".